Президент РФ Владимир Путин обратился к избранным губернаторам с просьбой как можно быстрее включиться в работу.

Президент РФ Владимир Путин обратился к избранным губернаторам с просьбой как можно быстрее включиться в работу.Как передает телеканал "Россия 24", глава государства сообщил им, что их успех на выборах – лишь начало большой и серьезной работы на местах, в которую надо максимально быстро войти.Президент поздравил губернаторов с избранием и подчеркнул, что многие уже имеют опыт работы главой региона и потому много времени на вхождение в курс дела им не потребуется.