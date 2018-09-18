Звезда просит экс-супруга Игоря Павлова решить проблемы
мирным путем. Также Наталья Штурм заявила, что журналисты поняли ее неправильно
и все переврали.
Звезда просит экс-супруга Игоря Павлова решить проблемы
мирным путем. Также Наталья Штурм заявила, что журналисты поняли ее неправильно
и все переврали.
Звезда записала видеобращение, которое адресовала бывшему
мужу и представителям прессы. Ролик Наталья Штурм опубликовала в личном аккаунте
Instagram.
"Игорь Викторович, я обращаюсь к тебе, у нас все-таки было и
хорошее в жизни тоже. Ты собери весь мозг и подумай, что ты сейчас делаешь и
зачем тебе это надо. Стоит ли это того? Нервы ребенка, грязь, которая сейчас
польется с прессы и так далее", – обратилась Наталья к Павлову.
Звезда сообщила, что ее телефон разрывается – со всей страны звонят репортеры и просят прокомментировать скандал. Штурм отметила, что
шумиха, которая поднялась в СМИ яйца выеденного не стоит, так как ее сын ни от
нее, ни от отца не отказывался. Знаменитость готова пойти на мировую, а суд по делу
об опеке перенесли на 3 октября.
Примечательно, что певица выбрала для записи видео несколько
странный антураж. Похоже, что Наталья говорит на камеру лежа в кровати, причем
знаменитость, как показалось, прикрывает обнаженную грудь одеялом.
Напомним, что ранее в СМИ писали, что Павлов пытается отобрать
ребенка у – он хочет получить полную опеку над 14-летним Арсением и
взыскать алименты с артистки. Сегодня, 17 сентября, должно было состоятся
заседание, на котором судья должен был выслушать мнение мальчика по поводу
сложившийся ситуации. В прессе отмечалось, мол, звезда переживает, что бывший муж мог настроить мальчика против нее.
Добавим, что Ранее рассказала, что супруг часто поднимал на нее руку и оказывал психологическое
давление. В итоге их брак распался. Певица уверена, что правда на ее стороне.