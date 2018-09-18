Звезда просит экс-супруга Игоря Павлова решить проблемы мирным путем. Также Наталья Штурм заявила, что журналисты поняли ее неправильно и все переврали.

Звезда просит экс-супруга Игоря Павлова решить проблемымирным путем. Также Наталья Штурм заявила, что журналисты поняли ее неправильнои все переврали.Звезда записала видеобращение, которое адресовала бывшемумужу и представителям прессы. Ролик Наталья Штурм опубликовала в личном аккаунтеInstagram."Игорь Викторович, я обращаюсь к тебе, у нас все-таки было ихорошее в жизни тоже. Ты собери весь мозг и подумай, что ты сейчас делаешь изачем тебе это надо. Стоит ли это того? Нервы ребенка, грязь, которая сейчаспольется с прессы и так далее", – обратилась Наталья к Павлову.Звезда сообщила, что ее телефон разрывается – со всей страны звонят репортеры и просят прокомментировать скандал. Штурм отметила, чтошумиха, которая поднялась в СМИ яйца выеденного не стоит, так как ее сын ни отнее, ни от отца не отказывался. Знаменитость готова пойти на мировую, а суд по делуоб опеке перенесли на 3 октября.Примечательно, что певица выбрала для записи видео несколькостранный антураж. Похоже, что Наталья говорит на камеру лежа в кровати, причемзнаменитость, как показалось, прикрывает обнаженную грудь одеялом.Напомним, что ранее в СМИ писали, что Павлов пытается отобратьребенка у – он хочет получить полную опеку над 14-летним Арсением ивзыскать алименты с артистки. Сегодня, 17 сентября, должно было состоятсязаседание, на котором судья должен был выслушать мнение мальчика по поводусложившийся ситуации. В прессе отмечалось, мол, звезда переживает, что бывший муж мог настроить мальчика против нее.Добавим, что Ранее рассказала, что супруг часто поднимал на нее руку и оказывал психологическоедавление. В итоге их брак распался. Певица уверена, что правда на ее стороне.