Учёные пытались классифицировать типы личности людей со времён Гиппократа, однако создать максимально точную систему оценок было не так-то просто. Но теперь для обработки огромных массивов данных начали применять особые алгоритмы. С их помощью американские исследователи создали универсальную модель, которая включает четыре типа личности.

Каждый человек уникален, однако психологи не перестают типизировать черты характеры и объединять людей по тем или иным признакам. В результате создаётся всё больше тестов, определяющих тип личности, к которому принадлежит тот или иной человек. Но так ли они точны?Исследователи из Северо-западного университета в США уверены, что существующие в современной психологии парадигмы и критерии оценок требуют переосмысления. Поэтому учёные решили разработать новую систему типизации. В результате, проанализировав гигантский массив данных, они выделили четыре ключевых типа личности в соответствии с моделями поведения людей.Люди пытались классифицировать типы личности со времён Гиппократа, хотя само это понятие до сих пор остаётся спорным, рассказывает соавтор работы профессор психологии Уильям Ревелл (William Revelle). Многие исследователи предлагали критерии оценки, которые не работают для большинства людей, а некоторые тесты, доступные сегодня, не получили одобрения в научных кругах."Мы думаем, что наше исследование это изменит", — заявляет ведущий автор работы Луис Амарал (Luís Amaral), который специализируется на изучении сложных социальных и биологических систем.По его мнению, столь масштабные работы невозможны без современных вычислительных методов. Поэтому учёные использовали ряд сложных алгоритмов.Для начала они собрали данные четырёх проектов, а рамках которых респонденты заполняли различные анкеты объёмом от 44 до 300 вопросов. Эти данные накапливались десятилетиями; они включают как результаты онлайн-тестов, так и информацию, полученную из официальных научных работ. Общее число участников, ответы которых анализировала команда, составляет полтора миллиона человек.Затем психологи выделили пять основных черт, которые характеризуют человека и могут служить критериями оценки для определения типа личности. Это невротизм, экстраверсия, открытость к новому опыту, доброжелательность (готовность к сотрудничеству) и добросовестность (сознательность).Далее при помощи вычислительных алгоритмов, анализирующих "компоновку" тех или иных черт и степень их проявления в поведении, исследователи выделили четыре основных типа личности.Первый они назвали "Средним" (Average). Он характерен для людей с более выраженным невротизмом и экстраверсией при низкой степени открытости. Любопытно, что к этому типу личности относится больше женщин, чем мужчин.Следующий тип получил название "Сдержанный" (Reserved). Люди этого типа чаще всего эмоционально стабильны, но не проявляют открытости, а также невротизма. Их доброжелательность и добросовестность чуть выше среднего уровня, а вот экстраверсия слегка занижена.Третий тип учёные назвали "Образцовым" (Role Models). Характерные черты – низкий уровень невротизма и высокий уровень проявления остальных четырёх черт характера. Примечательно, что вероятность того, что у человека проявится этот тип личности, с возрастом повышается. "Образцами для подражания" чаще оказывались женщины, чем мужчины.Ещё один тип личности, выделенный авторами работы, получил название "Эгоцентричный" (Self-Centered). Такие люди – в основном экстраверты, у которых все остальные показатели ниже средних. В эту категорию попали в основном молодые мужчины и женщины, а среди людей среднего и пожилого возраста этот тип личности встречается намного реже, отмечают психологи.Луис Амарал отмечает, что на первых этапах работы его команда попыталась идентифицировать типы личности при помощи обычного кластерного анализа, однако этот статистический метод оказался недостаточно точным.Учёные решили его усовершенствовать и разработали алгоритм, который сначала обрабатывал массивы данных, используя традиционные методы, а затем применял "дополнительные ограничения" для проверки тех или иных кластеров.Именной такой метод помог выделить четыре итоговых типа личности, опираясь на ответы людей.В ходе проверки алгоритм обрабатывал анкеты, собранные у нескольких "модельных" групп разного пола и возраста. К примеру, "моделью" эгоцентричного типа можно считать мальчиков-подростков, а пожилые люди, как правило, менее невротичны, но более добросовестны и доброжелательны, чем люди младше 20 лет, поясняют эксперты.Испытание прошло успешно: новый метод показал высокую точность в соотнесении основных черт характера с возрастом и полом респондентов.Авторы работы уверены, что новая система оценок найдёт широкое применение: они пригодится психиатрам и психологам, работодателям, которые оценивают кандидатов на ту или иную должность, и даже людям "в активном поиске", которые хотят оградить себя от внезапных сюрпризов второй половинки.Теперь команда Амарала намерена изучить ключевые тенденции изменения типов личности с возрастом. Кроме того, специалисты хотят провести подобное исследования с большей выборкой людей из разных стран, чтобы убедиться в универсальности своей модели типизации.Научная статья по итогам работы представлена в журнале Nature Human Behaviour.Кстати, ранее психологи выяснили, что о личности человека говорит его музыкальный вкус. Также авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали о любопытном исследовании, которое показало, что грамматические ошибки чаще всего раздражают интровертов.