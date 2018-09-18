Проблемы миграции в Европе должны решаться внутри ЕС, но если поощрять людей финансово, то поток беженцев не уменьшится.

Проблемы миграции в Европе должны решаться внутри ЕС, но если поощрять людей финансово, то поток беженцев не уменьшится.Как передает РИА Новости, об этом президент России Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.Он подчеркнул, что данная проблема должна решаться внутри Евросоюза, а не в России и выразил сомнение в том, что миграционный поток будет уменьшаться​​​.Глава государства отметил, что вначале в ЕС говорили о беженцах из стран Ближнего Востока – например, Сирии и Ирака, теперь речь идет уже об уроженцах черной Африки.При этом Путин сказал, что меняется лишь география, а количество мигрантов всё возрастает. На его взгляд, поток не иссякнет, если в странах Европы будут его поощрять высокими социальными выплатами и еще какими-то преференциями.Президент России считает, что в РФ ситуация не проще, чем в ЕС, поскольку у нашей страны нет границ с государствами, приезжают люди в поисках работы и лучшей доли.При этом, по мнению Путина, в данной ситуации есть свои особенности – в Россию едут люди из бывших республик СССР, то есть, владеющие русским языком и понимающие культуры страны, в которую въезжают."Они легче адаптируются к нашим условиям, хотя это тоже непросто и проблем здесь хватает, в том числе на рынке труда", — пояснил руководитель страны.