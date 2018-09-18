Чечне из федеральной собственности передано 100% акций компании Чеченнефтехимпром. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин 18 сентября 2018 года. Передача предприятия должна быть проведена в течение двух месяцев.

Чечне из федеральной собственности передано 100% акций компании "Чеченнефтехимпром". Указ об этом подписал президент России Владимир Путин 18 сентября 2018 года. Передача предприятия должна быть проведена в течение двух месяцев."Чеченнефтехимпром" контролирует два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), нефтехранилища, а также несколько заводов по ремонту оборудования для добычи нефти, напоминает ТАСС. Глава Чечни Рамзан Кадыров еще в декабре 2015 года попросил Кремль передать республике один из двух крупнейших нефтедобывающих активов – грозненскую компанию "Чеченнефтехимпром".Кадыров пообещал, если компания будет передана из ведения Росимущества в собственность Чеченской республики, то на ее базе в Грозном будет построен современный нефтеперерабатывающий завод. Вопрос был направлен на проработку в российское правительство. Затем Кадыров критиковал тогдашнего министра экономического развития Улюкаева за то, что он тормозит рассмотрение этого вопроса.