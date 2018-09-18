Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Сирии членов экипажа самолета Ил-20.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Сирии членов экипажа самолета Ил-20."Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей", — заявил глава государства на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии.При этом Путин отметил, что нынешнюю трагедию нельзя сравнивать с инцидентом, когда российский самолет над Сирией сбил турецкий истребитель."Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", — пояснил российский президент, передает РИА Новости.Самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО вечером 17 сентября над Средиземным морем при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Как сообщили в Минобороны РФ, по сути израильские самолеты преднамеренно "прикрылись" российским самолетом, подставив его под удар. На борту Ил-20 находились 15 человек. Все они погибли.В связи с инцидентом в МИД России вызван посол Израиля Гарри Корен. Между тем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выразила сожаление в связи с гибелью российского экипажа, но возложила ответственность за это на сирийских военных.