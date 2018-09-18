Раскрыта причина внезапной истерии лидера ЛДПР в эфире
программы Вечер с Владимиром Соловьевым. Как выяснилось, Владимир
Жириновский дал выход эмоциям после того, как ему напомнили о его национальной
принадлежности.
Раскрыта причина внезапной истерии лидера ЛДПР в эфире
программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Как выяснилось, Владимир
Жириновский дал выход эмоциям после того, как ему напомнили о его национальной
принадлежности.
Зрители, посмотревшие выложенный депутатом Госдумы
Александром Хинштейном ролик, терялись в догадках: что могло вызвать столь
бурную реакцию лидера ЛДПР на шоу Владимира Соловьева? Депутат снимал видео в
перерыве программы: на кадрах Жириновский обзывает автора ролика подлецом, доносчиком
и мракобесом. Слышно, как оппоненты обещают друг другу применить меры
физического воздействия.
Разгадку заинтригованным пользователям сети преподнес
ведущий передачи. Владимир Соловьев выложил в Twitter недостающий фрагмент записи.
Оказывается, Жириновский взялся осуждать Хинштейна за его склонность давать
"оценки" – так же, по мнению лидера ЛДПР, поступали евреи Владимир
Ленин и Лев Троцкий.
Александр Хинштейн поинтересовался, чем Владимиру Вольфовичу-то
евреи не угодили – тем более, что отец Жириновского тоже был евреем. Это
напоминание политика окончательно вывело из себя, он несколько раз подчеркнул,
что он – русский.
Лидер ЛДПР известен своим сложным характером. Последний
скандал с его участием был 9 сентября. Владимир Вольфович прибыл на Пушкинскую
площадь, где проходил митинг. Однако демонстранты политик не приняли и даже
освистали. А один из юных митингующих
обозвал Жириновского нехорошим словом – на что оскорбленный депутат тут же
ответил несколькими ударами в лицо. После чего расстроенный недружелюбным
приемом политик покинул площадь.