Раскрыта причина внезапной истерии лидера ЛДПР в эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым. Как выяснилось, Владимир Жириновский дал выход эмоциям после того, как ему напомнили о его национальной принадлежности.

Раскрыта причина внезапной истерии лидера ЛДПР в эфирепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Как выяснилось, ВладимирЖириновский дал выход эмоциям после того, как ему напомнили о его национальнойпринадлежности.Зрители, посмотревшие выложенный депутатом ГосдумыАлександром Хинштейном ролик, терялись в догадках: что могло вызвать стольбурную реакцию лидера ЛДПР на шоу Владимира Соловьева? Депутат снимал видео вперерыве программы: на кадрах Жириновский обзывает автора ролика подлецом, доносчикоми мракобесом. Слышно, как оппоненты обещают друг другу применить мерыфизического воздействия.Разгадку заинтригованным пользователям сети преподнесведущий передачи. Владимир Соловьев выложил в Twitter недостающий фрагмент записи.Оказывается, Жириновский взялся осуждать Хинштейна за его склонность давать"оценки" – так же, по мнению лидера ЛДПР, поступали евреи ВладимирЛенин и Лев Троцкий.Александр Хинштейн поинтересовался, чем Владимиру Вольфовичу-тоевреи не угодили – тем более, что отец Жириновского тоже был евреем. Этонапоминание политика окончательно вывело из себя, он несколько раз подчеркнул,что он – русский.Лидер ЛДПР известен своим сложным характером. Последнийскандал с его участием был 9 сентября. Владимир Вольфович прибыл на Пушкинскуюплощадь, где проходил митинг. Однако демонстранты политик не приняли и дажеосвистали. А один из юных митингующихобозвал Жириновского нехорошим словом – на что оскорбленный депутат тут жеответил несколькими ударами в лицо. После чего расстроенный недружелюбнымприемом политик покинул площадь.