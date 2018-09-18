Рассматривая фотографии Маши Распутиной, ни у кого не возникнет сомнений, что певица прибегла к множествам пластических вмешательств. По просьбе Dni.Ru пластический хирург раскрыл все операции певицы.

Рассматривая фотографииМаши Распутиной, ни у кого не возникнет сомнений, что певица прибегла к множествампластических вмешательств. По просьбе Dni.Ru пластический хирург раскрыл все операции певицы."Однозначно быламаммопластика, так как объем ее груди увеличился очень сильно, – начал анализпо фотографии кандидат медицинских наук, пластический хирург Юрий Диков. – Произошлизаметные изменения и с носом Марии. Видно, что была коррекция горбинки,уменьшение кончика носа, коррекция носогубного угла, нос у певицы стал более"вздернутым".Значительно увеличился объемгуб. По мнению эксперта, такой результат был достигнут с помощью филлеров. "СкулыМарии тоже стали более выраженными. Такого эффекта можно добиться с помощьюустановки имплантов или введения филлеров. Кроме того, можно предположить, что былапроведена операция по удалению комков Биша, жирового тела щеки. Обычно этупроцедуру проводят, чтобы достигнуть эффекта "запавших" щек. Данная операциясовсем несложная: комки Биша не выполняют никаких функций, поэтому их удалениене наносит вреда", – сказал он.Хирург так же предположил,что была сделана подтяжка овала лица. "Об этом говорят хорошо очерченная линиянижней челюсти, "вздернутые" хвосты бровей, отсутствие брылей (отвисших щек) иотсутствие провисания подбородка. Такой результат мог быть достигнут с помощьюхирургического вмешательства, филлерами или с помощью нитей", – пояснил Диков.Конечно же, все этиоперации и косметические манипуляции делаются для борьбы с возрастными изменениями."Если говорить в общем, то у Марии гипертрофированные объемы скул, губ иподбородка. Назвать их естественными нельзя. Но нужно понимать, что МашаРаспутина – яркая, эпатажная певица, поэтому подчеркнула свою артистическуювнешность таким способом. Да, это не очень естественно, но в данном случае особенностивнешности лишь подчеркивают образ Марии. Все операции и процедуры были сделаныв рамках эстетического восприятия", – добавил он.