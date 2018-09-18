Не выйдет на сцену по причине, известной только ей одной, - запись на странице московского клуба для сотен людей, пришедших на концерт певицы Монеточки, на который восходящая звезда отечественного шоу-бизнеса не пришла. Хотя вознаграждение за ожидаемое выступление весьма солидное.

"Не выйдет на сцену по причине, известной только ей одной", — запись на странице московского клуба для сотен людей, пришедших на концерт певицы Монеточки, на который восходящая звезда отечественного шоу-бизнеса не пришла. Хотя вознаграждение за ожидаемое выступление весьма солидное. Кстати, публикацию об отмене клуб уже удалил. О причинах — пока ни слова. Несостоявшиеся зрители маневра — как концертной площадки, так и Монеточки — откровенно не поняли. В поисках виноватых даже дошли до "Поля чудес", где, собственно, и видели певицу в последний раз. Тогда она думала о Леониде Якубовиче, и то ли поцелуй виноват, то ли принесенные в подарок куклы вуду, но на сцену певица после эфира не вышла. Кстати, и сколотить капитал на интеллектуальном шоу Монеточке не удалось. Правда, благодаря знанию некоторых слов, до финала все же дошла. Выиграла мультиварку. Говорят, уже занимается пристройством. Ну, а поклонники сдают билеты. Удается ли?Где она, когда не онлайн, за 30 минут до начала концерта Монеточки не могли сказать даже организаторы. Поклонники напрасно толпились у дверей клуба в центре Москвы. Разочарованных — сотни. Им деньги организаторы пообещали вернуть. Отдельно извинились перед блогерами, которых заранее пригласили специально для рекламы вечеринки в соцсетях.Вопрос, волновавший поклонников больше, чем испорченный вечер и пропавшие билеты: почему Монеточка отказалась выступать? Может быть, "поймала звезду"? Вчерашняя екатеринбургская школьница совсем недавно выкладывала диктофонные записи своих ироничных песен на YouTube. А сегодня работает с Noize MC, выступает в столичных клубах и раздает интервью модным журналам. Под каждым новым хитом — тысячи лайков и сотни тысяч просмотров.На своей виртуальной страничке певица сама объяснила, почему сорвался концерт. Предпочла отшутиться, заявив, что организаторы не выполнили ее специфический райдер. Организатор вечеринки — не клуб (он — лишь площадка для артистов), а приглашает их посредник. В данном случае, скорее всего, — новичок на рынке, для которого концерт Монеточки мог быть дебютом. Отсюда и неуклюжие оправдания, а потом просьба удалить пост в Instagram.В каждой шутке — лишь доля шутки. Организаторы выступления действительно не выполнили вовремя условия райдера. Не было необходимой концертной техники. Кроме того, Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, гонорар не получала — ни миллионный, ни какой либо вообще. В том числе поэтому музыканты на сцену не вышли. Это подтвердил Евгений Крамар, менеджер Монеточки.За два часа до концерта организаторы заявили, деньги якобы нашли, но собираться в рекордные сроки музыканты уже не стали. У них на носу всероссийское турне по городам и весям. Уже завтра Монеточку ждут в Воронеже. Словом, суета. Как иначе объяснить, что ни одна из сторон с многотысячной аудиторией в соцсетях ни за сутки, ни за два часа так и подумала предупредить людей об отмене концерта."Право покупателя нарушено: человек купил билеты, собрался приехать и отдохнуть, а его просто взяли и кинули, — говорит на это музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. — Это неприемлемо, и такие вещи должны наказываться. И вообще я считаю, что надо немного строже начать относиться к подобным действиям, к подобным махинациям, я бы сказал".Вернуть деньги за билет можно там, где этот билет купили. С испорченным вечером все гораздо сложнее. Ведь единственное извинение за то, что концерт не состоялся, посчитали нужным удалить.