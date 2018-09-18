Главный тренер мадридского Реала Юлен Лопетеги назвал имена футболистов, которых он хотел бы видеть в своей команде. Победитель Лиги чемпионов постарается приобрести одного из этих игроков во время летнего трансферного окна.

Главный тренер мадридского "Реала" Юлен Лопетеги назвал имена футболистов, которых он хотел бы видеть в своей команде. Победитель Лиги чемпионов постарается приобрести одного из этих игроков во время летнего трансферного окна.В список Лопетеги вошли три левых защитника — Марко Алонсо из "Челси", Хосе Гайя ("Валенсия") и Алекс Теллес ("Порту"). Двое первых – испанцы, третий бразилец. Первым в списке стоит воспитанник клуба и внук знаменитого игрока "Реала" Маркоса Алонсо защитник "Челси" Маркос Алонсо-младший.Таким образом, можно предположить, что ряды "Реала" покинет левый защитник Марсело. Существует вероятность ухода бразильца в "Ювентус".