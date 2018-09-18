Трагически завершилась ссора 37-летней жительницы Чебоксар со своим супругом - мужчина нокаутировал требовавшую у него развода женщину, задушил веревкой, после чего упаковал тело в чемодан и отвез на окраину города.

Трагически завершилась ссора 37-летней жительницы Чебоксар со своим супругом — мужчина нокаутировал требовавшую у него развода женщину, задушил веревкой, после чего упаковал тело в чемодан и отвез на окраину города. До места он добрался на такси, что подтверждает запись с камеры наблюдения.Описанные события произошли около 22:30 8 сентября, в то время как двое маленьких детей пары спали в соседней комнате. Ссора между готовящимися к разводу супругами быстро скатилась к взаимным оскорблениям, терпеть которые 44-летний мужчина не стал: он несколько раз ударил спутницу жизни руками по голове, затем быстро накинул на шею веревку и задушил ее. Решив избавиться от тела, он засунул его в большой чемодан, после чего вызвал такси и отправился к заливу, где и закопал убитую жену. Домой злоумышленник — ранее трижды судимый, последний раз за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, — вернулся на такси.Тревогу забил отец погибшей, который на следующий день не смог до нее дозвониться. После просмотра записей с камеры наблюдения, запечатлевшей, как мужчина сносит тяжелый чемодан и грузит его в багажник, у следователей практически не осталось сомнений. Спустя несколько часов задержанный мужчина, который провел в колонии треть своей жизни, сознался в содеянном.