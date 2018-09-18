Владелец одного из японских ресторанов в Баварии отказал немецкому бодибилдеру Ярославу Бобровскому в посещении своего заведения. Причиной стал предыдущий визит спортсмена, который, заплатив 16 евро за вход, съел 100 тарелок самых изысканных суши.

Владелец одного из японских ресторанов в Баварии отказал немецкому бодибилдеру Ярославу Бобровскому в посещении своего заведения. Причиной стал предыдущий визит спортсмена, который, заплатив 16 евро за вход, съел 100 тарелок самых изысканных суши.Ресторан, в который наведался Бобровский, имеет особый статус: это заведение, где платишь только за вход, а съесть можно столько, сколько сможешь. И вот спортсмен за 16 евро сумел оприходовать порцию, рассчитанную как минимум на пять человек."Он в буквальном смысле ест за пятерых, — цитирует владельца ресторана британская The Sun. – Это совершенно не нормально. Я после 13 тарелок был бы уже мертвый, а он каждый раз заказывал новую порцию по 5-7 штук. Другие гости спрашивали, остались ли у нас еще суши".Бобровский при этом пояснил, что никаких правил не нарушил, а свой столь необычный аппетит объяснил тем, что он придерживается диеты, в ходе которой требуется воздерживаться от еды на протяжении 20 часов, но потом можно есть все, что нравится и в любом количестве.