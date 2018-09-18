От Лучистой колбасы и скумбрии до парада Венер времен Ослиного хвоста. А еще - тайные знаки, непристойные фразы и шедевры, за которыми охотятся коллекционеры всего мира. Уже завтра Новая Третьяковка открывает публике четвертое измерение живописи и самую масштабную ретроспективу Михаила Ларионова - одного из основателей русского авангарда.

От "Лучистой колбасы и скумбрии" до парада Венер времен "Ослиного хвоста". А еще — тайные знаки, непристойные фразы и шедевры, за которыми охотятся коллекционеры всего мира. Уже завтра Новая Третьяковка открывает публике четвертое измерение живописи и самую масштабную ретроспективу Михаила Ларионова — одного из основателей русского авангарда.Марш футуристов — в честь бунтаря, экспериментатора и разрушителя канонов. Живопись — нарочито наивная, будто написанная ребенком. На самом деле — учеником Серова и Коровина. Конечно, в начале XX века зрители были шокированы. За "непристойные" картины Михаила Ларионова трижды отчисляли из училища. Тем временем эти же работы скупали коллекционеры по всему миру, а Третьяковская галерея приобрела первую картину Ларионова, когда ему было всего 25 — редкость для молодого художника."Искусство Ларионова смотрится таким ярким, свежим, увлекательным, оно не смотрится как ретроспектива чего-то. Это ирония, юмор. Видишь художника, который свободно играет образами", — рассказывает генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова."Возвращение Михаила Ларионова сюда, в Третьяковскую галерею, в широкий формат, в массовое представление об искусстве тех времен — это действительно очень важно", — говорит министр культуры РФ Владимир Мединский.Сейчас Ларионов — один из самых дорогих художников на аукционах русского авангарда. Многие картины — как рекламные плакаты, в другие вписаны тайные знаки. Названия тоже не менее загадочные — например, "Лучистая колбаса и скумбрия". Такое, конечно, не могли не оценить поэты-футуристы, в том числе и Маяковский. На одной из фотографии — они с Ларионовым в парижском кафе."Ларионов повлиял на всех художников русского авангарда — на Кандинского, на Малевича, это художники, которые вышли из его группы, Маяковский говорил: все мы прошли школу Ларионова", — говорит старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи, куратор выставки "Михаил Ларионов" Ирина Вакар.Его Венеры будто бы насмехаются над высоким искусством, а деревенские купальщицы копируют Гогена. Каждая картина — эксперимент.О том, что Ларионов был хулиганом, в Третьяковской галерее не забывают. На выставке, например, можно сделать татуировки с фрагментами его картин. Еще в 1910-м художник занимался боди-артом — правда, такого слова даже еще не существовало. Ларионов предпочитал называть это футуристическим гримом.Ларионов предлагал ввести и новую моду — оставлять половину бороды и один ус, а цветок носить не в петлице, а за ухом. Конечно, все это было талантливой провокацией, которую заметил и Сергей Дягилев.Самый знаменитый продюсер XX века сыграл судьбоносную роль для Ларионова: пригласил художника создавать костюмы и декорации для балета к постановкам своих "Русских сезонов". Михаил Ларионов уехал работать в Париж и больше не вернулся — началась революция. Выставка его работ в России — самая масштабная за последние 40 лет.