Российские врачи не обнаружили в организме Петра Верзилова отравляющих веществ. По словам врачей, клиническая картина напоминает прием психотропных веществ. При этом немецкие врачи заявили, что с высокой степенью вероятности Верзилов был отравлен.

Российские врачи не обнаружили в организме Петра Верзилова отравляющих веществ.Участник Pussy Riot был обследован в токсикологическом отделении НИИ Скорой помощи имени Склифосовского. Как сообщил "Интерфаксу" российский медицинский источник, Верзилов находился в тяжелой ситуации, "клиническая картина напоминала прием психотропных веществ", однако отравляющих веществ выявлено не было.Таким образом, российские врачи разошлись во мнениях с немецкими. Представитель берлинской клиники Charite профессор Кай-Уве Эккардт заявил, что с высокой степенью вероятности Верзилов был отравлен.Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. Медиков вызвала его подруга Вероника Никульшина. По ее словам, он начал терять зрение, речь и перестал ориентироваться в пространстве.Через два дня Верзилова перевели в реанимацию НИИ имени Склифософского в тяжелом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови. Они полагают, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность. "По сути, это предынсультное состояние", — сказал тогда источник.Дальнейшее лечение Верзилова родственники решили проводить за границей, у врача, с которым дружен отец известного акциониста. 15 сентября Верзилова перевезли на лечение в Германию. был доставлен на лечение в Берлин.Верзилов, Никульшина и другие активисты Pussy Riot принимали участие в "художественной акции" во время финального матча чемпионата мира по футболу. Они выбежали на поле в костюмах полицейских во время игры между Францией и Хорватией.