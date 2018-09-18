Малый противолодочный корабль Суздалец Черноморского флота пополнил боекомплект прямо в море. Он пришвартовался к судну ОС-138 и, не сбрасывая якоря, перегрузил к себе на борт торпеду. Операция непростая, так как вес торпеды калибром 533 миллиметра может достигать полутора тонн.

Малый противолодочный корабль "Суздалец" Черноморского флота пополнил боекомплект прямо в море. Он пришвартовался к судну ОС-138 и, не сбрасывая якоря, перегрузил к себе на борт торпеду, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.Операция непростая, так как вес торпеды калибром 533 миллиметра может достигать полутора тонн. Однако перегрузка боезапаса на ходу позволяет быстрее выполнить задание, говорят военные.Малый противолодочный корабль "Суздалец" предназначен для уничтожения вражеских субмарин. Его основное вооружение – реактивный бомбомет РБУ-6000, который стреляет глубинными бомбами, и два торпедных аппарата. Плюс 76-миллиметровая пушка и 30-миллиметровое скорострельное орудие.