Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, россиянка Дарья Кондакова обвинила в мошенничестве экс-возлюбленного. Мужчина является директором компании по пошиву одежды.

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, россиянка Дарья Кондакова обвинила в мошенничестве экс-возлюбленного. Мужчина является директором компании по пошиву одежды.Гимнасткаподала в суд на мужчину, с которым около трех лет их связывали романтическиеотношения. По словам Кондаковой, она вложила свои средства в его компанию ипросила гимнасток российской сборной рекламировать фирму.Дарья отметила, что подалазаявление о привлечении экс-любовника к уголовной ответственности. Также онаготовит иски от имени гимнасток сборной России, которые просили убрать фото срекламы его фирмы и получили отказ от директора, передает со ссылкой на сообщение чемпионки в Instagram.Кондакова заявила, что бывший избранник до сих пор ей должен. "Он обещал вернуть деньги, кормил "завтраками", потом началотходить от темы, говорил, что это совместный бюджет, и он ничего мне не должен…Также мне передали, что меня и не только меня начали оскорблять в интернете иписать не относящуюся ко мне ерунду его друзья, врать о том, что я никак кэтой фирме не относилась. С их стороны это было верх наглости и низости",– написала гимнастка.Чемпионка обратилась к женщинам с советом не совершать ее ошибок. "Не доверяйте и необеспечивайте мужчин, которые этого не ценят", – добавила экс-гимнастка.