Наглая провокация Израиля в Восточном Средиземноморье, обернувшаяся уничтожением
российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, может дорого
обойтись Тель-Авиву. У Москвы есть достаточно возможностей, чтобы
нанести болезненный удар осмелевшим от своей безнаказанности
израильтянам.
Наглая провокация Израиля в Восточном Средиземноморье, обернувшаяся уничтожением
российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, может дорого
обойтись Тель-Авиву. У Москвы есть достаточно возможностей, чтобы
нанести болезненный удар осмелевшим от своей безнаказанности
израильтянам.
Самолет Ил-20, возвращавшийся с авиабазы Хмеймим,
исчез с радара около 23:00 по местному времени в 35 километрах от
сирийского побережья. В тот самый момент по прибрежной провинции Латакия наносили ракетные удары корабли ВМС Франции, а также самолеты F-16 израильских
ВВС. Естественно, что подозрение сразу пало на Париж и Тель-Авив.
Французы, однако, сразу заявили, что к инциденту с российским самолетом
они не причастны.
Позже
в минобороны выяснили, что к уничтожению Ил-20 привели действия пилотов
F-16, которые использовали российский самолет в качестве прикрытия от
противовоздушных ракет Сирии. Израиль поначалу прикинулся шлангом и
отказался комментировать произошедшее в небе над Средиземноморьем.
Окончательно
все точки над i в вопросе виновных поставил министр обороны России
Сергей Шойгу. Глава военного ведомства позвонил своему израильскому
коллеге Авигдору Либерману и прямо обвинил Тель-Авив в уничтожении Ил-20.
Как
оказалось, помимо совершения опасных маневров в воздухе израильская
сторона даже не удосужилась предупредить Россию о начале ракетных
стрельб. Вернее, Тель-Авив уведомил об этом Москву за минуту до начала
военной операции. При всем желании долететь за 60 секунд до авиабазы Хмеймим Ил-20 никак не мог.
Пока
ситуация развивается в направлении дальнейшей эскалации. В минобороны
уже заявили, что Россия оставляет за собой право на ответные действия.
Какие меры в столь непростой ситуации может предпринять Россия?
В
принципе, набор ответных шагов для подобных случаев в современном мире
довольно стандартный. Выражение озабоченности, нота протеста по линии
внешнеполитического ведомства, ну и плюс ко всему отзыв посла. Это
первый уровень, которым в некоторых случаях все и ограничивается.
Второй
этап – уже более серьезные меры, сопряженные с повышенной степенью
риска. Это введение экономических санкций против агрессора, а также
поддержка дружественных нам сил в регионе (Сирия, Иран). Ну и
если уж ситуация совсем деградировала и более мягкими способами
наказания обойтись уже нельзя, в дело вступает последняя, радикальная
опция – боевые действия между армиями двух стран, иными словами, -
полноценный вооруженный конфликт.
Подобный
выбор стоял перед Москвой сравнительно недавно – в ноябре 2015 года,
когда Турция уничтожила российский бомбардировщик. Тогда Кремль
остановился на втором уровне: жесткие заявления руководства страны вкупе
с введением экономических санкций. "Помидоры Эрдогана", ставшие своеобразным мемом, памятны еще многим.
Насколько
далеко готова сейчас пойти Москва? В принципе, чтобы нанести
чувствительный удар Израилю, нет нужды вступать в прямой военный
конфликт с этим государством, обладающим, к тому же, ядерным оружием.
Болевая точка Тель-Авива – Иран. Его присутствие в Сирии, то есть у
самых границ еврейского государства, Тель-Авив воспринимает как
непосредственную угрозу национальной безопасности.
Собственно,
удары, которые израильские самолеты периодически наносят по Сирии,
нацелены на объекты иранской военной инфраструктуры в арабской
республике. Москве такое положение дел не слишком нравилось. В конце
концов, Тегеран – ситуативный союзник в сирийской войне, да и под
раздачу зачастую попадали подразделения армии Башара Асада.
Ситуация обострилась в апреле этого года, когда западная коалиция
при поддержке Израиля нанесла массированный ракетный удар по Сирии.
Тогда в СМИ начали появляться сообщения, что Россия в качестве ответной
меры всерьез рассматривает возможность поставки в арабскую республику
комплексов противовоздушной обороны С-300 "Фаворит".
Поставка
Башару Асаду С-300 обсуждалась еще в 2010 году. Дамаск был всерьез
настроен на покупку комплексов, да и Москва была явно не против. Но
тогда сделку отменили по просьбе Израиля. Правда, в 2010 году Россия
собиралась продать Сирии С-300, а в апреле 2014 года ходили разговоры о
поставке систем противовоздушной обороны на безвозмездной основе.
Их
развертывание в Сирии могло бы создать надежный "зонтик" над арабской
республикой, а израильскому военному руководству дать серьезный повод
задуматься о том, стоит ли подвергать опасности жизни своих пилотов. В
сущности, размещение С-300 позволило бы предотвратить налеты израильской
авиации. Но в таком случае Москва шла на серьезное обострение с
Тель-Авивом, который не собирался отказываться от борьбы с Ираном на
территории Сирии.
Вопрос
был разрешен в ходе визита израильского премьера Биньямина Нетаньяху в
Москву прямо на День Победы 9 мая. Содержание его разговора с
президентом России Владимиром Путиным так и осталось тайной за семью
печатями. Но вскоре после визита "друга Биньямина" Москва вновь отказалась от поставок С-300 в Сирию.
Теперь
же ответные меры напрашиваются сами собой. Развернуть, наконец, на
территории арабской республики надежный противовоздушный "зонтик", отбив
всякое желание у израильских ястребов безнаказанно утюжить ракетами
территорию соседнего суверенного государства, подвергая опасности
российские вооруженные силы.