Наглая провокация Израиля в Восточном Средиземноморье, обернувшаяся уничтожением российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, может дорого обойтись Тель-Авиву. У Москвы есть достаточно возможностей, чтобы нанести болезненный удар осмелевшим от своей безнаказанности израильтянам.

Наглая провокация Израиля в Восточном Средиземноморье, обернувшаяся уничтожениемроссийского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, может дорогообойтись Тель-Авиву. У Москвы есть достаточно возможностей, чтобынанести болезненный удар осмелевшим от своей безнаказанностиизраильтянам.Самолет Ил-20, возвращавшийся с авиабазы Хмеймим,исчез с радара около 23:00 по местному времени в 35 километрах отсирийского побережья. В тот самый момент по прибрежной провинции Латакия наносили ракетные удары корабли ВМС Франции, а также самолеты F-16 израильскихВВС. Естественно, что подозрение сразу пало на Париж и Тель-Авив.Французы, однако, сразу заявили, что к инциденту с российским самолетомони не причастны.Позжев минобороны выяснили, что к уничтожению Ил-20 привели действия пилотовF-16, которые использовали российский самолет в качестве прикрытия отпротивовоздушных ракет Сирии. Израиль поначалу прикинулся шлангом иотказался комментировать произошедшее в небе над Средиземноморьем.Окончательновсе точки над i в вопросе виновных поставил министр обороны РоссииСергей Шойгу. Глава военного ведомства позвонил своему израильскомуколлеге Авигдору Либерману и прямо обвинил Тель-Авив в уничтожении Ил-20.Какоказалось, помимо совершения опасных маневров в воздухе израильскаясторона даже не удосужилась предупредить Россию о начале ракетныхстрельб. Вернее, Тель-Авив уведомил об этом Москву за минуту до началавоенной операции. При всем желании долететь за 60 секунд до авиабазы Хмеймим Ил-20 никак не мог.Покаситуация развивается в направлении дальнейшей эскалации. В минобороныуже заявили, что Россия оставляет за собой право на ответные действия.Какие меры в столь непростой ситуации может предпринять Россия?принципе, набор ответных шагов для подобных случаев в современном миредовольно стандартный. Выражение озабоченности, нота протеста по линиивнешнеполитического ведомства, ну и плюс ко всему отзыв посла. Этопервый уровень, которым в некоторых случаях все и ограничивается.Второйэтап – уже более серьезные меры, сопряженные с повышенной степеньюриска. Это введение экономических санкций против агрессора, а такжеподдержка дружественных нам сил в регионе (Сирия, Иран). Ну иесли уж ситуация совсем деградировала и более мягкими способаминаказания обойтись уже нельзя, в дело вступает последняя, радикальнаяопция – боевые действия между армиями двух стран, иными словами, -полноценный вооруженный конфликт.Подобныйвыбор стоял перед Москвой сравнительно недавно – в ноябре 2015 года,когда Турция уничтожила российский бомбардировщик. Тогда Кремльостановился на втором уровне: жесткие заявления руководства страны вкупес введением экономических санкций. "Помидоры Эрдогана", ставшие своеобразным мемом, памятны еще многим.Насколькодалеко готова сейчас пойти Москва? В принципе, чтобы нанестичувствительный удар Израилю, нет нужды вступать в прямой военныйконфликт с этим государством, обладающим, к тому же, ядерным оружием.Болевая точка Тель-Авива – Иран. Его присутствие в Сирии, то есть усамых границ еврейского государства, Тель-Авив воспринимает какнепосредственную угрозу национальной безопасности.Собственно,удары, которые израильские самолеты периодически наносят по Сирии,нацелены на объекты иранской военной инфраструктуры в арабскойреспублике. Москве такое положение дел не слишком нравилось. В концеконцов, Тегеран – ситуативный союзник в сирийской войне, да и подраздачу зачастую попадали подразделения армии Башара Асада.Ситуация обострилась в апреле этого года, когда западная коалицияпри поддержке Израиля нанесла массированный ракетный удар по Сирии.Тогда в СМИ начали появляться сообщения, что Россия в качестве ответноймеры всерьез рассматривает возможность поставки в арабскую республикукомплексов противовоздушной обороны С-300 "Фаворит".ПоставкаБашару Асаду С-300 обсуждалась еще в 2010 году. Дамаск был всерьезнастроен на покупку комплексов, да и Москва была явно не против. Нотогда сделку отменили по просьбе Израиля. Правда, в 2010 году Россиясобиралась продать Сирии С-300, а в апреле 2014 года ходили разговоры опоставке систем противовоздушной обороны на безвозмездной основе.Ихразвертывание в Сирии могло бы создать надежный "зонтик" над арабскойреспубликой, а израильскому военному руководству дать серьезный поводзадуматься о том, стоит ли подвергать опасности жизни своих пилотов. Всущности, размещение С-300 позволило бы предотвратить налеты израильскойавиации. Но в таком случае Москва шла на серьезное обострение сТель-Авивом, который не собирался отказываться от борьбы с Ираном натерритории Сирии.Вопросбыл разрешен в ходе визита израильского премьера Биньямина Нетаньяху вМоскву прямо на День Победы 9 мая. Содержание его разговора спрезидентом России Владимиром Путиным так и осталось тайной за семьюпечатями. Но вскоре после визита "друга Биньямина" Москва вновь отказалась от поставок С-300 в Сирию.Теперьже ответные меры напрашиваются сами собой. Развернуть, наконец, натерритории арабской республики надежный противовоздушный "зонтик", отбиввсякое желание у израильских ястребов безнаказанно утюжить ракетамитерриторию соседнего суверенного государства, подвергая опасностироссийские вооруженные силы.