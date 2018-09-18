Россиянам с нового года придется привыкать к новой графе в квитанциях на оплату услуг ЖКХ. Эксперты предполагают, что платежи вырастут в десятки раз.

Россиянам с нового года придется привыкать к новой графе вквитанциях на оплату услуг ЖКХ. Эксперты предполагают, что платежи вырастут вдесятки раз.Нововведение касается платы за вывоз твердых коммунальныхотходов (ТКО). С 2019 года она может вырасти в десятки раз.Как выяснили в комитете Госдумы по экологии и охранеокружающей среды, в ряде российских регионов местные операторы – конторы,ответственные за вывоз ТКО – не церемонясь, переоценили стоимость своей работы.В результате потребителям предстоит ознакомиться с запредельными тарифами.В то же время, по данным мониторинга, остались муниципальныеобразования, которые с тарифами не определились вовсе. В этих регионах операторымогут просто перестать вывозить отходы – не будет ясно, сколько им заплатят.По данным "МК", Госдума уже подняла вопросзаконности формирования тарифов. Проверка поручена Федеральной антимонопольнойслужбе. Однако неизвестно, приступило ли к ней ведомство. В некоторыхрегиональных управлениях ФАС подчеркнули, что не получали установки отфедерального ведомства на проверку тарифов.Шокирующие цифры привел комитет Госдумы по экологии, которыйтакже выяснял, как обстоят дела с тарифами. По данным думского комитета, платеждля семьи из трех человек, проживающей в обычной 60-метровой квартире, в рядерегионов с нового года может увеличиться в 50 с лишним раз. К примеру, такаясемья, проживающая в Красноярском крае, с нового года будет платить за вывоз отходовв 56 раз больше – 13 тысяч вместо 230 рублей.В некоторых российских регионах взлет мусорных тарифов – ужесостоявшийся факт, их утвердили. В платежках они будут зафиксированы только вконце января, когда людям придут первые жировки за 2019-й. Не лучше делообстоит в тех районах, где тарифы не утверждены. В комитете уверены, что с 1января там будут валяться горы мусора.