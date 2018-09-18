Россиянам с нового года придется привыкать к новой графе в
квитанциях на оплату услуг ЖКХ. Эксперты предполагают, что платежи вырастут в
десятки раз.
Россиянам с нового года придется привыкать к новой графе в
квитанциях на оплату услуг ЖКХ. Эксперты предполагают, что платежи вырастут в
десятки раз.
Нововведение касается платы за вывоз твердых коммунальных
отходов (ТКО). С 2019 года она может вырасти в десятки раз.
Как выяснили в комитете Госдумы по экологии и охране
окружающей среды, в ряде российских регионов местные операторы – конторы,
ответственные за вывоз ТКО – не церемонясь, переоценили стоимость своей работы.
В результате потребителям предстоит ознакомиться с запредельными тарифами.
В то же время, по данным мониторинга, остались муниципальные
образования, которые с тарифами не определились вовсе. В этих регионах операторы
могут просто перестать вывозить отходы – не будет ясно, сколько им заплатят.
По данным "МК", Госдума уже подняла вопрос
законности формирования тарифов. Проверка поручена Федеральной антимонопольной
службе. Однако неизвестно, приступило ли к ней ведомство. В некоторых
региональных управлениях ФАС подчеркнули, что не получали установки от
федерального ведомства на проверку тарифов.
Шокирующие цифры привел комитет Госдумы по экологии, который
также выяснял, как обстоят дела с тарифами. По данным думского комитета, платеж
для семьи из трех человек, проживающей в обычной 60-метровой квартире, в ряде
регионов с нового года может увеличиться в 50 с лишним раз. К примеру, такая
семья, проживающая в Красноярском крае, с нового года будет платить за вывоз отходов
в 56 раз больше – 13 тысяч вместо 230 рублей.
В некоторых российских регионах взлет мусорных тарифов – уже
состоявшийся факт, их утвердили. В платежках они будут зафиксированы только в
конце января, когда людям придут первые жировки за 2019-й. Не лучше дело
обстоит в тех районах, где тарифы не утверждены. В комитете уверены, что с 1
января там будут валяться горы мусора.