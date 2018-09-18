Разведчик ВВС НАТО без разрешения пересек сразу несколько воздушных коридоров гражданских авиалайнеров над Японским морем. Дошло до того, что пассажирскому самолету авиакомпании AirFrance пришлось срочно уклоняться от столкновения и снижаться на 200 метров.

Разведчик ВВС НАТО без разрешения пересек сразу несколько воздушных коридоров гражданских авиалайнеров над Японским морем. Дошло до того, что пассажирскому самолету авиакомпании AirFrance пришлось срочно уклоняться от столкновения и снижаться на 200 метров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.Также собеседник агентства рассказал, что это точно был самолет-шпион НАТО: именно такой сигнал подавал его автоматический ответчик. Однако на связь с российскими диспетчерами разведчик так и не вышел.Аналогичная ситуация произошла 31 августа. Самолет с опознавательными знаками Североатлантического альянса чуть не столкнулся с американским пассажирским лайнером Douglas: прошел всего в 450 метрах от него. Наземные службы приказали гражданскому судну поняться на 600 метров, чтобы гарантированно избежать столкновения.