Связь с экипажем Ил-20 ВКС России, который возвращался на авиабазу Хмеймим в Сирии, была потеряна 17 сентября около 23:00 по мск. На борту находились 14 военнослужащих.

Связь с экипажем Ил-20 ВКС России,который возвращался на авиабазу Хмеймим в Сирии, была потеряна 17 сентября около23:00 по мск. На борту находились 14 военнослужащих.Воздушноесудно пролетало над Средиземным морем в 35 километрах от сирийского побережья. В Минобороны сообщили, что самолет исчезво время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия.Есть информация,что вответ сирийцы открыли зенитный огонь, в результате чего и был задет российский лайнер.По словам представителя израильских сил обороны, самолет был сбит системой ПВО,которую наша страна поставила Сирии несколько лет назад, сообщает CNN соссылкой на собственный источник.Вместе стем, в Минобороны России добавили, что при исчезновении Ил-20 были запущеныракеты с фрегата ВМС Франции "Овернь", передает . Известнои то, что США не участвовали в ракетном обстреле Латакии.В настоящее время судьба российских военных неизвестна. Командование авиабазы Хмеймим организовалопоисково-спасательную операцию, сообщаеттелеканал . Ил-20 мог затонуть в Средиземном море.Отметим, некоторыепользователи Сети выразили сомнения в достоверности информации о пропажероссийского самолета. "CNN полон фейковыми новостями, за исключением случаев,когда они выпускают действительно неправдивые новости для покрывания военныхпреступлений США и Израиля", – отметил один из комментаторов.