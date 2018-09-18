Связь с экипажем Ил-20 ВКС России,
который возвращался на авиабазу Хмеймим в Сирии, была потеряна 17 сентября около
23:00 по мск. На борту находились 14 военнослужащих.
Связь с экипажем Ил-20 ВКС России,
который возвращался на авиабазу Хмеймим в Сирии, была потеряна 17 сентября около
23:00 по мск. На борту находились 14 военнослужащих.
Воздушное
судно пролетало над Средиземным морем в 35 километрах от сирийского побережья. В Минобороны сообщили, что самолет исчез
во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия.
Есть информация,
что в
ответ сирийцы открыли зенитный огонь, в результате чего и был задет российский лайнер.
По словам представителя израильских сил обороны, самолет был сбит системой ПВО,
которую наша страна поставила Сирии несколько лет назад, сообщает CNN со
ссылкой на собственный источник.
Вместе с
тем, в Минобороны России добавили, что при исчезновении Ил-20 были запущены
ракеты с фрегата ВМС Франции "Овернь", передает . Известно
и то, что США не участвовали в ракетном обстреле Латакии.
В настоящее время судьба российских военных неизвестна. Командование авиабазы Хмеймим организовало
поисково-спасательную операцию, сообщает
телеканал . Ил-20 мог затонуть в Средиземном море.
Отметим, некоторые
пользователи Сети выразили сомнения в достоверности информации о пропаже
российского самолета. "CNN полон фейковыми новостями, за исключением случаев,
когда они выпускают действительно неправдивые новости для покрывания военных
преступлений США и Израиля", – отметил один из комментаторов.