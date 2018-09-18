В
Сети продолжают активно обсуждать уничтожение российского самолета
Ил-20 в Восточном Средиземноморье. Безумную версию, основанную на
нелепых домыслах, выдвинули на Украине. За уничтожением самолета,
полагает один из блогеров, стоят военнослужащие российской армии.
В
Сети продолжают активно обсуждать уничтожение российского самолета
Ил-20 в Восточном Средиземноморье. Безумную версию, основанную на
нелепых домыслах, выдвинули на Украине. За уничтожением самолета,
полагает один из блогеров, стоят военнослужащие российской армии.
Так, в аккаунте Twitter с говорящим названием Європейський вибір,
появилась запись, где говорится, что боевой расчет сирийского
зенитно-ракетного комплекса С-200, из которого был сбит Ил-20, состоял
из российских военнослужащих.
"Оказалось,
что боевой расчет подаренного Россией Сирии ЗРК С-200, уничтожившего
российский ИЛ-20, состоял из военнослужащих российской армии", -
говорится в записи. Однако каких-либо ссылок в подтверждение подобного вброса автор аккаунта предоставить не потрудился.
Самолет
радиоэлектронной разведки Ил-20 с 15 членами экипажа исчез с радаров
около 23:00 в понедельник, 17 сентября. Он возвращался на базу Хмеймим.
В это же самое время израильские самолеты F-16 и корабли ВМС Франции
наносили ракетные удары по объектам в прибрежной сирийской провинции Латакия.
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Минобороны России вину за катастрофу возложили на израильских летчиков,
которые прикрывались от сирийских ПВО российским самолетом. В военном
ведомстве подчеркнули, что израильтяне не могли не видеть заходящий на
посадку самолет и преднамеренно создали опасную ситуацию, приведшую к
катастрофе.
Однако
с выводами Минобороны согласны не все. Директор Центра изучения
общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр
Жилин подверг сомнению версию, что F-16 могли спрятаться за Ил-20.
По
мнению аналитика, это практически нереально. "Даже если они окружили
его, то экипаж Ила должен был сразу сигнализировать об этом диспетчерам
для подъема в небо российских истребителей", – цитирует Жилина .
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задача израильских самолетов, полагает эксперт, была провокация
сирийской противовоздушной обороны. За уничтожением Ил-20, скорее всего,
стоят США, утверждает аналитик.