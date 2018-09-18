В Сети продолжают активно обсуждать уничтожение российского самолета Ил-20 в Восточном Средиземноморье. Безумную версию, основанную на нелепых домыслах, выдвинули на Украине. За уничтожением самолета, полагает один из блогеров, стоят военнослужащие российской армии.

Сети продолжают активно обсуждать уничтожение российского самолетаИл-20 в Восточном Средиземноморье. Безумную версию, основанную нанелепых домыслах, выдвинули на Украине. За уничтожением самолета,полагает один из блогеров, стоят военнослужащие российской армии.Так, в аккаунте Twitter с говорящим названием Європейський вибір,появилась запись, где говорится, что боевой расчет сирийскогозенитно-ракетного комплекса С-200, из которого был сбит Ил-20, состоялиз российских военнослужащих."Оказалось,что боевой расчет подаренного Россией Сирии ЗРК С-200, уничтожившегороссийский ИЛ-20, состоял из военнослужащих российской армии", -говорится в записи. Однако каких-либо ссылок в подтверждение подобного вброса автор аккаунта предоставить не потрудился.Самолетрадиоэлектронной разведки Ил-20 с 15 членами экипажа исчез с радаровоколо 23:00 в понедельник, 17 сентября. Он возвращался на базу Хмеймим.В это же самое время израильские самолеты F-16 и корабли ВМС Франциинаносили ракетные удары по объектам в прибрежной сирийской провинции Латакия.Минобороны России вину за катастрофу возложили на израильских летчиков,которые прикрывались от сирийских ПВО российским самолетом. В военномведомстве подчеркнули, что израильтяне не могли не видеть заходящий напосадку самолет и преднамеренно создали опасную ситуацию, приведшую ккатастрофе.Однакос выводами Минобороны согласны не все. Директор Центра изученияобщественных прикладных проблем национальной безопасности АлександрЖилин подверг сомнению версию, что F-16 могли спрятаться за Ил-20.Помнению аналитика, это практически нереально. "Даже если они окружилиего, то экипаж Ила должен был сразу сигнализировать об этом диспетчерамдля подъема в небо российских истребителей", – цитирует Жилина .Главнаязадача израильских самолетов, полагает эксперт, была провокациясирийской противовоздушной обороны. За уничтожением Ил-20, скорее всего,стоят США, утверждает аналитик.