Заслуженного артиста Александра Семчева вызвал на детектор лжи собственный сын Кирилл. Прославленный актер вступил в интимные отношения с невестой наследника.

Заслуженного артиста Александра Семчева вызвал на детекторлжи собственный сын Кирилл. Прославленный актер вступил в интимные отношения сневестой наследника.По словам Семчева, полгода назад он пригласил сына в Москву,чтобы помочь ему с работой. Он разрешил наследнику немного пожить у себя покатот не станет на ноги. Однако сын звезды кино делать ничего не стремился. "Тааморфность, то сидение, условно говоря, на диване в 26 лет с определеннымиамбициями, которые не реализованы на мой взгляд. Ничего не происходило к моемусожалению", – рассказал Александр в эфире программы "На самом деле" первогоканала.Меж тем, Кирилл заявил, что его жизнь в доме отца быланастоящим адом. Семчев-старший постоянно попрекал его куском хлеба: предъявлялсчета за коммунальные услуги, заставлял сесть на диету и найти работу.Нопоследней каплей в чаше его терпения стало предательство родителя: Александрувел у него возлюбленную. Кирилл застукал их прямо в постели.Актер вину перед родственником не испытывает. Он признался, чтодействительно соблазнил зазнобу молодого человека. "Да у меня естьвзаимоотношения. Я не знаю, кем приходилась эта девочка Кириллу, невестой иликем", – сообщила звезда кино.Проверка на полиграфе показала, что Александр не уважает собственногосына. Семчев-старший считает себя более достойным любви женщины.Кирилл вспомнил, что почувствовал неладное еще в тот момент,когда знакомил отца и возлюбленную. Тогда актер сказал сыну, что тот не стоиттакой красавицы. "Не по Сеньке шапка", – сообщил Александр сыну.Экс-возлюбленная Семчева-младшего Анна Тарасова также сталагероем передачи. Молодая женщина публично отреклась от Кирилла: "Во-первых, яне невеста, если уж на то пошло должно быть предложение".Она предположила, что сын артиста принимал желаемое за действительное– отношения развивались исключительно в фантазиях 26-летнего мужчины. "Послушайте,что бывает с человеком, у которого появилась такая эффектная женщина как я?" -задала риторический вопрос Анна. Она не скрывает, что понимала ухаживание Кирилла и параллельно занималась любовью с его отцом.