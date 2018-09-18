Заслуженного артиста Александра Семчева вызвал на детектор
лжи собственный сын Кирилл. Прославленный актер вступил в интимные отношения с
невестой наследника.
Заслуженного артиста Александра Семчева вызвал на детектор
лжи собственный сын Кирилл. Прославленный актер вступил в интимные отношения с
невестой наследника.
По словам Семчева, полгода назад он пригласил сына в Москву,
чтобы помочь ему с работой. Он разрешил наследнику немного пожить у себя пока
тот не станет на ноги. Однако сын звезды кино делать ничего не стремился. "Та
аморфность, то сидение, условно говоря, на диване в 26 лет с определенными
амбициями, которые не реализованы на мой взгляд. Ничего не происходило к моему
сожалению", – рассказал Александр в эфире программы "На самом деле" первого
канала.
Меж тем, Кирилл заявил, что его жизнь в доме отца была
настоящим адом. Семчев-старший постоянно попрекал его куском хлеба: предъявлял
счета за коммунальные услуги, заставлял сесть на диету и найти работу.
Но
последней каплей в чаше его терпения стало предательство родителя: Александр
увел у него возлюбленную. Кирилл застукал их прямо в постели.
Актер вину перед родственником не испытывает. Он признался, что
действительно соблазнил зазнобу молодого человека. "Да у меня есть
взаимоотношения. Я не знаю, кем приходилась эта девочка Кириллу, невестой или
кем", – сообщила звезда кино.
Проверка на полиграфе показала, что Александр не уважает собственного
сына. Семчев-старший считает себя более достойным любви женщины.
Кирилл вспомнил, что почувствовал неладное еще в тот момент,
когда знакомил отца и возлюбленную. Тогда актер сказал сыну, что тот не стоит
такой красавицы. "Не по Сеньке шапка", – сообщил Александр сыну.
Экс-возлюбленная Семчева-младшего Анна Тарасова также стала
героем передачи. Молодая женщина публично отреклась от Кирилла: "Во-первых, я
не невеста, если уж на то пошло должно быть предложение".
Она предположила, что сын артиста принимал желаемое за действительное
– отношения развивались исключительно в фантазиях 26-летнего мужчины. "Послушайте,
что бывает с человеком, у которого появилась такая эффектная женщина как я?" -
задала риторический вопрос Анна. Она не скрывает, что понимала ухаживание Кирилла и параллельно занималась любовью с его отцом.