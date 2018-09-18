Стало известно о старте съемок рейтингового исторического проекта на России 1. Сериал Екатерина получит третью часть.
Стало известно о старте съемок рейтингового исторического проекта на "России 1". Сериал "Екатерина" получит третью часть.
Радостную для зрителей
новость сообщила на своей страничке в Instagram исполнительница главной роли
Марина Александрова. "Говорят, что дважды в одну реку не входят... А мы
войдем трижды. "Екатерина. Самозванцы". С Богом!" – подписала актриса фото со
съемок сериала.
Знаменитость поделилась в
Stories видео, на котором она едет в карете. Это будет третья часть рейтингового проекта, который
выходил в эфир телеканала "Россия 1". Примечательно, что кинокритики
назвали одним из самых резонансных сериалов.
Права
на показ многосерийного фильма приобрели в Японии,
Сербии, Монголии, Мексике и Болгарии – "Екатерина" нашла поклонников и далеко за пределами России. Партнерами
Марины Александровой по съемочной площадке стали Владимир Яглыч и Павел Табаков.
Напомним, что первый сезон сериала "Екатерина" вышел в эфир в конце ноября. Второй – под
названием "Екатерина.
Взлет" – стартовал в
конце февраля 2017-го.