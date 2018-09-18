Стало известно о старте съемок рейтингового исторического проекта на России 1. Сериал Екатерина получит третью часть.

Стало известно о старте съемок рейтингового исторического проекта на "России 1". Сериал "Екатерина" получит третью часть.Радостную для зрителейновость сообщила на своей страничке в Instagram исполнительница главной ролиМарина Александрова. "Говорят, что дважды в одну реку не входят... А мывойдем трижды. "Екатерина. Самозванцы". С Богом!" – подписала актриса фото сосъемок сериала.Знаменитость поделилась вStories видео, на котором она едет в карете. Это будет третья часть рейтингового проекта, которыйвыходил в эфир телеканала "Россия 1". Примечательно, что кинокритикиназвали одним из самых резонансных сериалов.Правана показ многосерийного фильма приобрели в Японии,Сербии, Монголии, Мексике и Болгарии – "Екатерина" нашла поклонников и далеко за пределами России. ПартнерамиМарины Александровой по съемочной площадке стали Владимир Яглыч и Павел Табаков.Напомним, что первый сезон сериала "Екатерина" вышел в эфир в конце ноября. Второй – подназванием "Екатерина.Взлет" – стартовал вконце февраля 2017-го.