Стали известны новые подробности трагического инцидента с самолетом Ил-20. Выяснилось, что уведомление нашей страны об операции в Сирии поступило, но слишком поздно.

Стали известны новые подробности трагического инцидентас самолетом Ил-20. Выяснилось, что уведомление нашей страны об операции в Сириипоступило, но слишком поздно.В Минобороны считают, что израильтяне "не могли не видетьроссийский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 километров",и намеренно "пошли на эту провокацию". Оказалось, чт Израильуведомил Россию по горячей линии менее, чем за минуту до удара, передает .По словам официального представителя Минобороны Россиигенерал-майора Игоря Конашенкова, за это время не получилось бы вывести самолетв безопасную зону. Таким образом, шансов выжить у экипажа в этой ситуации не было.По информации ведомства,в налете участвовали F-16. Они заходили на цели на малой высотесо стороны моря. При этом бомбежка осуществлялась вблизиот заходившего на посадку самолета Ил-20. Таким образом, израильтяне"подставили" его под огонь сирийских ПВО, и он оказался пораженракетой комплекса С-200.На борту находились 15 российскихвоенных, которые погибли. В Минобороны заявили, чтооставляют за собой право на адекватный ответ на подобныедействия ВВС Израиля, сообщает .Напомним,связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20 пропала17 сентября около 23:00 по мск. Воздушное судно находилось в 35 километрах отпобережья Средиземного моря.