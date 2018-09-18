Стали известны новые подробности трагического инцидента
с самолетом Ил-20. Выяснилось, что уведомление нашей страны об операции в Сирии
поступило, но слишком поздно.
Стали известны новые подробности трагического инцидента
с самолетом Ил-20. Выяснилось, что уведомление нашей страны об операции в Сирии
поступило, но слишком поздно.
В Минобороны считают, что израильтяне "не могли не видеть
российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 километров",
и намеренно "пошли на эту провокацию". Оказалось, чт Израиль
уведомил Россию по горячей линии менее, чем за минуту до удара, передает .
По словам официального представителя Минобороны России
генерал-майора Игоря Конашенкова, за это время не получилось бы вывести самолет
в безопасную зону. Таким образом, шансов выжить у экипажа в этой ситуации не было.
По информации ведомства,
в налете участвовали F-16. Они заходили на цели на малой высоте
со стороны моря. При этом бомбежка осуществлялась вблизи
от заходившего на посадку самолета Ил-20. Таким образом, израильтяне
"подставили" его под огонь сирийских ПВО, и он оказался поражен
ракетой комплекса С-200.
На борту находились 15 российских
военных, которые погибли. В Минобороны заявили, что
оставляют за собой право на адекватный ответ на подобные
действия ВВС Израиля, сообщает .
Напомним,
связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20 пропала
17 сентября около 23:00 по мск. Воздушное судно находилось в 35 километрах от
побережья Средиземного моря.