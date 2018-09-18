Вина
за сбитый в Сирии российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20
лежит на Израиле. Такое заявление министр обороны Сергей Шойгу сделал в
ходе телефонного разговора с главой израильского военного ведомства
Авигдором Либерманом.
Вина
за сбитый в Сирии российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20
лежит на Израиле. Такое заявление министр обороны Сергей Шойгу сделал в
ходе телефонного разговора с главой израильского военного ведомства
Авигдором Либерманом.
Действия
военно-воздушных сил Израиля Шойгу назвал безответственными. Он
подчеркнул, что в результате катастрофы погибли 15 граждан России.
"Несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных
инцидентов с Израилем командование российской группировки войск было
оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими
истребителями F-16", – заявил министр.
Глава
оборонного ведомства подчеркнул, что действия Тель-Авива не отвечают
духу сотрудничества и партнерства двух стран. Шойгу также довел до
сведения Либермана, что Москва оставляет за собой право на ответные шаги.
Кроме
того, приходят сообщения, что в связи с гибелью Ил-20 израильский посол
был вызван в министерство иностранных дел России. Информацию
подтвердили во внешнеполитическом ведомстве.
Самолет
радиоэлектронной разведки Ил-20 с 15 членами экипажами исчез с радаров
около 23:00 в понедельник, 17 сентября в 35 километрах от побережья
Сирии. Он возвращался на базу Хмеймим.
В это же самое время израильские самолеты F-16 и корабли ВМС Франции наносили ракетные удары по объектам в прибрежной сирийской провинции Латакия. В
Париже поспешили заявить, что к инциденту с самолетом отношения не
имеют.
Как выяснили в минобороны, израильские летчики прикрывались от
сирийской противовоздушной обороны российским самолетом. В результате
выпущенная из комплекса ПВО С-200 ракета поразила Ил-20.
В
российском военном ведомстве подчеркнули, что израильтяне не могли не
видеть заходящий на посадку самолет и преднамеренно создали опасную
ситуацию, приведшую к катастрофе.
Спикер российского военного ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что израильская сторона уведомила об ударах по Латакии за минуту до начала операции. Это не позволило вовремя вывести Ил-20 в безопасную зону.