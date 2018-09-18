Вина за сбитый в Сирии российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 лежит на Израиле. Такое заявление министр обороны Сергей Шойгу сделал в ходе телефонного разговора с главой израильского военного ведомства Авигдором Либерманом.

Виназа сбитый в Сирии российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20лежит на Израиле. Такое заявление министр обороны Сергей Шойгу сделал входе телефонного разговора с главой израильского военного ведомстваАвигдором Либерманом.Действиявоенно-воздушных сил Израиля Шойгу назвал безответственными. Онподчеркнул, что в результате катастрофы погибли 15 граждан России."Несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасныхинцидентов с Израилем командование российской группировки войск былооповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскимиистребителями F-16", – заявил министр.Главаоборонного ведомства подчеркнул, что действия Тель-Авива не отвечаютдуху сотрудничества и партнерства двух стран. Шойгу также довел досведения Либермана, что Москва оставляет за собой право на ответные шаги.Крометого, приходят сообщения, что в связи с гибелью Ил-20 израильский посолбыл вызван в министерство иностранных дел России. Информациюподтвердили во внешнеполитическом ведомстве.Самолетрадиоэлектронной разведки Ил-20 с 15 членами экипажами исчез с радаровоколо 23:00 в понедельник, 17 сентября в 35 километрах от побережьяСирии. Он возвращался на базу Хмеймим.В это же самое время израильские самолеты F-16 и корабли ВМС Франции наносили ракетные удары по объектам в прибрежной сирийской провинции Латакия. ВПариже поспешили заявить, что к инциденту с самолетом отношения неимеют.Как выяснили в минобороны, израильские летчики прикрывались отсирийской противовоздушной обороны российским самолетом. В результатевыпущенная из комплекса ПВО С-200 ракета поразила Ил-20.российском военном ведомстве подчеркнули, что израильтяне не могли невидеть заходящий на посадку самолет и преднамеренно создали опаснуюситуацию, приведшую к катастрофе.Спикер российского военного ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что израильская сторона уведомила об ударах по Латакии за минуту до начала операции. Это не позволило вовремя вывести Ил-20 в безопасную зону.