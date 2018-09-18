Компания Amazon готовит к релизу как минимум восемь новых устройств с интегрированным голосовым помощником Alexa. Среди приборов, поддерживающих умного ассистента, окажутся микроволновая печь, усилитель, ресивер, сабвуфер и некое автомобильное устройство.

Компания Amazon готовит к релизу как минимум восемь новых устройств с интегрированным голосовым помощником Alexa. Среди приборов, поддерживающих "умного" ассистента, окажутся микроволновая печь, усилитель, ресивер, сабвуфер и некое автомобильное устройство.Часть новинок может быть показана в конце сентября. Некоторые продукты смогут подключаться к Alexa, другие будут обладать поддержкой ассистента "из коробки". Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники и внутренний документ Amazon.Компания Джеффа Безоса стремится сделать Alexa доступным в тех местах, где пользователи проводят большую часть своего времени — дома и в автомобили. Ранее Amazon выпустила смарт-колонку Echo Show с тачскрином и видеокамерой, портативный Bluetooth-динамик Amazon Tap и компактную модель Echo Dot, которая всегда подключена к "облаку" и находится в постоянном ожидании голосовых команд.Ранее Безос говорил, что его фирма продает "десятки миллионов" устройств с поддержкой Alexa по всему миру. "Мы хотим, чтобы наши клиенты могли пользоваться Alexa где угодно, — сказал глава Amazon в июле. — Десятки тысяч разработчиков в более чем 150 странах делают новые устройства с поддержкой голосового сервиса Alexa Voice Service, а число совместимых с Alexa приборов утроилось за последний год".”BMW встроит в автомобили голосового помощника читайте также"Умная" бытовая техника поставит Amazon в прямую конкуренцию с такими фирмами, как Sonos и GE. Например, Sonos уже продает усилитель и сабвуфер, совместимые с Alexa, а GE предлагает смарт-микроволновку, которая может управляться посредством голоса. Поддерживающий Alexa видеорегистратор также имеется у Garmin.