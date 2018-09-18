Правительство Москвы отправлено в полном составе в отставку. Указ об отставке подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник подписал этот указ сразу после своей инаугурации на третий срок.

Правительство Москвы отправлено в полном составе в отставку. Указ об отставке подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник подписал этот указ сразу после своей инаугурации на третий срок.Сергей Собянин был избран мэром Москвы на выборах 9 сентября 2018 года. За него проголосовали 70,1% пришедших к избирательным урнам горожан или 1 миллион 582 тысячи 762 москвича, напоминает РИА Новости. 18 сентября Собянин также подписал указ о своем вступлении в должность руководителя города Москвы в соответствие со статьей 30 Устава российской столицы.Первый раз Сергей Собянин занял пост мэра Москвы в октябре 2010 года. Тогда с формулировкой "за утрату доверия" президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку пробывшего на посту столичного градоначальника 18 лет Юрия Лужкова.Собянин проработал два с половиной года, а затем досрочно подал в отставку, чтобы переизбраться градоначальникам на прямых выборах мэра в июне 2013 года. Новый мэрский срок Собянина истечет теперь только в 2023 году.