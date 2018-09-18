Фестиваль Новая волна не получил высоких рейтингов в телеэфире. Телеканал Россия 1 отдал прайм-тайм политическим шоу, из-за чего выступления участников конкурса сдвигались на ночное время.

Фестиваль "Новая волна" не получил высокихрейтингов в телеэфире. Телеканал "Россия 1" отдал прайм-таймполитическим шоу, из-за чего выступления участников конкурса сдвигались наночное время.Компания ВГТРК решила выделить для одного из самыхпопулярных и любимых зрителями ​музыкального события ​очень неудобное время. Творческиевечера, конкурсы и церемонии открытия и закрытия были показаны глубоко заполночь, когда основная аудитория "России 1" давно отходила ко сну.Представители организатора фестиваля – компании ИгоряКрутого "АРС" – поясняли артистам и журналистам, что время эфировутверждено руководством телеканала. Неофициально же добавляли: ВГТРК отдаетприоритет политическим брифингам и ток-шоу. Более того, из-за их задержки времяэфира "​Волны" иногда сдвигалось и вовсе на ночные часы.​В результате конкурс, прошедший на минувшей неделе, впервые в своей истории собрал удручающийрейтинг. ​По данным Mediascop​, трансляция одного из главных музыкальных зрелищлета не вошла в топ программ-лидеров на канале. А в общем топе музыкальных программ на ТВ "Волне"удалось занять только четвертую строчку рейтинга – в лидерах оказался фестиваль"Жара", который транслировал Первый канал.Как пишет Super,конкурсная часть "Новой волны", где за гран-при в семь миллионоврублей боролась талантливая молодежь из разных стран, начиналась в третьем часуночи. За бортом прайм-тайма оказались номера самых ярких участников – вчастности, Дарьи Антонюк, которую сам Игорь Крутой уже окрестил "новой Пугачевой",вокалиста из Армении Геворга Арутюняна и протеже Димы Билана – Ани Зориной.Издание рекомендует Игорю Крутому к следующему году, чтобыизбежать подобных неприятностей, сделать выводы и тщательнее изучить политикунынешнего ТВ. Для которого, как выяснилось, ток-шоу вроде "Вечера сВладимиром Соловьевым" важнее творческого вечера Филиппа Киророва. Саммаэстро комментировать сводку телерейтингов отказался.