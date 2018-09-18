Фестиваль Новая волна не получил высоких
рейтингов в телеэфире. Телеканал Россия 1 отдал прайм-тайм
политическим шоу, из-за чего выступления участников конкурса сдвигались на
ночное время.
Фестиваль "Новая волна" не получил высоких
рейтингов в телеэфире. Телеканал "Россия 1" отдал прайм-тайм
политическим шоу, из-за чего выступления участников конкурса сдвигались на
ночное время.
Компания ВГТРК решила выделить для одного из самых
популярных и любимых зрителями музыкального события очень неудобное время. Творческие
вечера, конкурсы и церемонии открытия и закрытия были показаны глубоко за
полночь, когда основная аудитория "России 1" давно отходила ко сну.
Представители организатора фестиваля – компании Игоря
Крутого "АРС" – поясняли артистам и журналистам, что время эфиров
утверждено руководством телеканала. Неофициально же добавляли: ВГТРК отдает
приоритет политическим брифингам и ток-шоу. Более того, из-за их задержки время
эфира "Волны" иногда сдвигалось и вовсе на ночные часы.
В результате конкурс, прошедший на минувшей неделе, впервые в своей истории собрал удручающий
рейтинг. По данным Mediascop, трансляция одного из главных музыкальных зрелищ
лета не вошла в топ программ-лидеров на канале. А в общем топе музыкальных программ на ТВ "Волне"
удалось занять только четвертую строчку рейтинга – в лидерах оказался фестиваль
"Жара", который транслировал Первый канал.
Как пишет Super,
конкурсная часть "Новой волны", где за гран-при в семь миллионов
рублей боролась талантливая молодежь из разных стран, начиналась в третьем часу
ночи. За бортом прайм-тайма оказались номера самых ярких участников – в
частности, Дарьи Антонюк, которую сам Игорь Крутой уже окрестил "новой Пугачевой",
вокалиста из Армении Геворга Арутюняна и протеже Димы Билана – Ани Зориной.
Издание рекомендует Игорю Крутому к следующему году, чтобы
избежать подобных неприятностей, сделать выводы и тщательнее изучить политику
нынешнего ТВ. Для которого, как выяснилось, ток-шоу вроде "Вечера с
Владимиром Соловьевым" важнее творческого вечера Филиппа Киророва. Сам
маэстро комментировать сводку телерейтингов отказался.