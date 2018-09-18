Полицейские рассказали ребятам об уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков...

Сотрудники полиции в рамках всероссийской акции «Дети России-2018» провели разъяснительную беседу с родителями учащихся ГБОУ «Школа №1190».В рамках профилактического мероприятия по предупреждению наркомании среди подростков сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве проинформировали ребят об уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, о тяжких последствиях употребления запрещенных веществ.О том, как злоумышленники вовлекают несовершеннолетних в совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков через сеть Интернет обучающиеся узнали из фильма, который был продемонстрирован в ходе лекции. Полицейские подробно рассказали о вреде запрещенных психоактивных веществ и наркотических средств и их воздействии на организм человека, и последствиях их употребления.В конце мероприятия сотрудники полиции сообщили ребятам телефон доверия и телефон Дежурной части, по которому ребят могут обратиться, если им потребуется помощь.Встреча прошла в дружеской обстановке.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56