Полицейские рассказали детям о вреде употребления спиртных напитков и наркотических средств...

В рамках акции «Дети России-2018» инспекторы ПДН ОМВД России по району Новокосино капитан полиции Регина Федоськина и капитан полиции Светлана Азарова совместно с юрисконсультом ОМВД России по району Новокосино Марией Абрамовой и слушателем Университета МВД России имени В.Я. Кикотя младшим лейтенантом полиции Сантаной Каленик провели профилактические лекции для учеников 5-х и 8-х классов школы № 1925 и школы № 1591.Полицейские рассказали детям о вреде употребления спиртных напитков и наркотических средств. Также инспекторы ПДН напомнили ребятам об ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, а также за хранение и употребление наркотических и психотропных веществ.В заключение лекции полицейские ответили на вопросы слушателей, после чего школьники поблагодарили сотрудников полиции за интересную и познавательную беседу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73