Житель столицы, проживающий на Кленовом бульваре, систематически предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь наркозависимым людям для потребления запрещенных средств и веществ...

«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве в районе Нагатинский затон ликвидировали притон для потребления наркотических средств», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате проверки оперативной информации полицейские установили, что 54-летний ранее неоднократно судимый житель столицы, проживающий на Кленовом бульваре, систематически предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь наркозависимым людям для совместного потребления запрещенных средств и веществ. Оперативники обследовали жилое помещение, где обнаружили и изъяли большое количество шприцев, пустые флаконы, ложку со следами нагара, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков.По данному факту дознанием ОМВД России по району Нагатинский затон г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УНК ГУ МВД России по г. Москве