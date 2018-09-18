Леонид рассказал местной прессе о нашумевшей истории в Клинцах, дала свое интервью и пострадавшая старушка. Между тем, жители города просят наградить спасителя пожилой женщины за проявленные храбрость и героизм.

В минувшее воскресенье в Клинцах неадекватный мужчина напал на пожилую женщину, открывшую ему дверь своей квартиры. Спас старушку от агрессора Леонид Щепель — солист военного оркестра Клинцовской воинской части.В своем интервью местной прессе Леонид рассказал о резонансной истории, в которой он принял самое прямое участие: "Начал действовать наверняка, обезвредил его, довел бабушку до дома, вызвали скорую."Своей историей поделилась и пострадавшая от нападения Клара Шаломовна, которая с удивительной для своих 88 лет стойкостью переживает страшный стресс и болезненные раны: "И я не помню, или я упала, или он меня повалил, и он меня стал бить, бил ногами"По инициативе местных жителей было направлено письмо Министру внутренних дел Российской Федерации с просьбой наградить Леонида Щепеля за проявленные храбрость и героизм.