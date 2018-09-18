Певец Влад Топалов буквально закрыл собой беременную возлюбленную Регину Тодоренко. После артисту пришлось обращаться за медицинской помощью.

Певец Влад Топалов буквально закрыл собой беременнуювозлюбленную Регину Тодоренко. После артисту пришлось обращаться за медицинской помощью.Влад и Регина отмечали день рождения его сестры. В концепраздника всем гостям раздали бенгальские огни. Казалось бы, безвредная детскаязабава чуть не лишила звезду зрения."Мы праздновали ДР, таккрасиво и душевно, но все испортили бенгальские огни , которые от ветраразлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меняспрятаться за него, чтоб на меня не попал 🔥 огонь , а сам поймалокалину глазом и обжегся. Спас меня , мой герой 🙈😊 Спасибо 🙏🏻❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Тодоренко в своем Instagram.Топалову пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачи осмотрелиВлада, выписали рецепт и закрыли пострадавший глаз медицинской повязкой."Быть возлюбленной пирата очень даже забавно 😂.Из подмеченного: в левом глазу я кажусь ему гораздо красивее; левый глаз 👁быстро устает в отсутствии правого; кружится голова; шутки про одноглазого мужазашкаливают 😜🤪", – пошутила Регина в Сети.Поклонники звездной парочки пожелали артисту скорейшеговыздоровления. "Настоящий мужчина !!!Быстрого выздоровления ему !!!", "Бедненький(Быстрого ему выздоровления😊", "Какиеже вы хорошенькие! А глаз до свадьбы доживет", "Пусть поправляетсяглазик! Здоровья глазику и вообще герою!!! Счастья вам!!!😘💞👑", – писали интернет-обыватели.