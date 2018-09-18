Певец Влад Топалов буквально закрыл собой беременную
возлюбленную Регину Тодоренко. После артисту пришлось обращаться за медицинской помощью.
Певец Влад Топалов буквально закрыл собой беременную
возлюбленную Регину Тодоренко. После артисту пришлось обращаться за медицинской помощью.
Влад и Регина отмечали день рождения его сестры. В конце
праздника всем гостям раздали бенгальские огни. Казалось бы, безвредная детская
забава чуть не лишила звезду зрения.
"Мы праздновали ДР, так
красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни , которые от ветра
разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня
спрятаться за него, чтоб на меня не попал 🔥 огонь , а сам поймал
окалину глазом и обжегся. Спас меня , мой герой 🙈😊 Спасибо 🙏🏻❤️
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Тодоренко в своем Instagram.
Топалову пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачи осмотрели
Влада, выписали рецепт и закрыли пострадавший глаз медицинской повязкой.
"Быть возлюбленной пирата очень даже забавно 😂.
Из подмеченного: в левом глазу я кажусь ему гораздо красивее; левый глаз 👁
быстро устает в отсутствии правого; кружится голова; шутки про одноглазого мужа
зашкаливают 😜🤪", – пошутила Регина в Сети.
Поклонники звездной парочки пожелали артисту скорейшего
выздоровления. "Настоящий мужчина !!!
Быстрого выздоровления ему !!!", "Бедненький(Быстрого ему выздоровления😊", "Какие
же вы хорошенькие! А глаз до свадьбы доживет", "Пусть поправляется
глазик! Здоровья глазику и вообще герою!!! Счастья вам!!!😘💞👑", – писали интернет-обыватели.