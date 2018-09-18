Соединенные Штаты поддержат договоренности Турции и России о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе в том случае, если они помогут спасти жизни и избежать гуманитарной катастрофы в регионе. Об этом заявил официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с Исламским государством (ИГ, запрещена в РФ) американский полковник Шон Райан.

Соединенные Штаты поддержат договоренности Турции и России о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе в том случае, если они помогут спасти жизни и избежать гуманитарной катастрофы в регионе. Об этом заявил официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ) американский полковник Шон Райан."У нас не было времени обсудить это. Однако могу сказать, что если они будут выполняться и помогут спасти жизни, позволят избежать гуманитарной катастрофы, то, определенно, мы это поддерживаем", — ответил он на просьбу репортера прокомментировать соглашения Москвы и Анкары.Как напоминает ТАСС, президенты Турции и России на переговорах в Сочи договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. По предложению Анкары, к 10 октября планируется осуществить вывод оттуда танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении оппозиционных группировок.Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.