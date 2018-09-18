В северной столице России стартовал второй игровой день крупного турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов – St. Petersburg Open. В первом матче 18 сентября во второй круг соревнований вышел шестой сеяный Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.

В северной столице России стартовал второй игровой день крупного турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов – St. Petersburg Open. В первом матче 18 сентября во второй круг соревнований вышел шестой "сеяный" Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.Босниец встречался с представителем Австрии Лукасом Мидлером, который лишь в первой партии смог оказать "бумажному" фавориту, проиграв по итогам 12 геймов – 5:7. Вторую партию Джумхур выиграл более уверенно – 6:3. Во втором круге он сыграет с победителем матча Ильи Ивашко из Белоруссии и аргентинца Гвидо Пелья.