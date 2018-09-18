Источник в органах
международного поиска и спасения воздушных судов озвучил новую версию ЧП с
Ил-20 в Сирии. Во время полета могло случится непредвиденное обстоятельство.
Источник в органах
международного поиска и спасения воздушных судов озвучил новую версию ЧП с
Ил-20 в Сирии. Во время полета могло случится непредвиденное обстоятельство.
Российский военный самолет предварительно мог затонуть. К этому
могло привести происшествие в воздухе.
"По предварительным данным на борту самолета в воздухе
произошел непредвиденный инцидент критического характера. После чего фрагменты
самолета могли столкнуться с поверхностью Средиземного моря и затонуть", -
цитирует источник "Интерфакс".О каком именно инциденте может идти речь,
не уточняется.
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