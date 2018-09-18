Источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов озвучил новую версию ЧП с Ил-20 в Сирии. Во время полета могло случится непредвиденное обстоятельство.

Источник в органахмеждународного поиска и спасения воздушных судов озвучил новую версию ЧП сИл-20 в Сирии. Во время полета могло случится непредвиденное обстоятельство.Российский военный самолет предварительно мог затонуть. К этомумогло привести происшествие в воздухе."По предварительным данным на борту самолета в воздухепроизошел непредвиденный инцидент критического характера. После чего фрагментысамолета могли столкнуться с поверхностью Средиземного моря и затонуть", -цитирует источник "Интерфакс".О каком именно инциденте может идти речь,не уточняется.Материал дополняется