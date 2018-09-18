Освободившийся мандат достанется другому Единоросу
Освободившийся мандат достанется другому Единоросу
Светлана Орлова
написала заявление о том, что отказывается от своего мандата. Эту информацию подтверждают в облизбиркоме.
На выборах в ЗС Владимирской области действующий Губернатор значилась в списке от «Единой России». Освободившееся место в областном парламенте достанется другому члену партии, но его имя объявят позже.
Представитель «КПРФ» Максим Шевченко не стал отказываться от своего мандата в ЗС Владимирской области. Бывший кандидат в губернаторы от партии «КПСС» Иван Алтухов, неожиданно снявшийся с выборов в последний момент, тоже не отказался от места в Законодательном собрании. А Владимир Жириновский сделал выбор в пользу Госдумы, отдав свой мандат другом представителю партии «ЛДПР».