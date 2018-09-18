Обнаружено место падения в Средиземное море российского самолета-разведчика. Он упал на 27 километров западнее населенного пункта Баниас, расположенного в Латакии.

Обнаружено место падения в Средиземное морероссийского самолета-разведчика. Он упал на 27 километров западнеенаселенного пункта Баниас, расположенного в Латакии.На борту сбитого сирийскими силами ПВО самолета находились 15 военнослужащих. Уже найдены фрагменты тел экипажа:при ЧП россиян буквально разорвало на куски.Обнаружены и личные вещипогибших. Вместе с обломками они подняты на борт российского корабля.По данным Минобороны, всего в поисковой операции участвуют восемь различныхсудов, передает .В частности, к месту крушения Ил-20 направлено судно "Селигер" сглубоководными аппаратами, сообщает RT.Оно оснащено телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами "Супергном" и"РТ-2500", способными погружаться на глубину до 2,5 тысячи метров, а такженавигационным и гидроакустическим оборудованием.Ранее Минобороны России подтвердило версию о том, что 17 сентября около 23:00 мск самолетсбили сирийские силы ПВО. При этом отмечалось, что им прикрылись израильскиеистребители, участвовавшие в воздушном налете на объекты сирийскойпровинции Латакия.Россия расцениваетпровокацию Израиля как враждебные действия. Минобороны нашей страны "оставляетза собой право на адекватные ответные действия".Как писали Dni.Ru, Израиль уведомил Россию по горячей линии менее чем за минуту до удара.За это время не получилось бы вывести самолет в безопасную зону.