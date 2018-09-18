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<a href="http://33live.ru/novosti/18-09-2018-texnoparki-eto-investicii-v-budushhee.html" target="_blank">Технопарки - это инвестиции в будущее</a> - Еще один кванториум для детей. На базе Гусевского стекольного колледжа открылся «Технопарк 33». Здесь ребята будут не только играть, но и постигать азы будущей профессии. Как сказала губернатор Светлана Орлова, детские технопарки - это инвестиции в будущее. В Гусь-Хрустальном уже в этом году 60 школьников и сто студентов колледжа пройдут бесплатное обучение.