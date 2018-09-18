Еще один кванториум для детей. На базе Гусевского стекольного колледжа открылся «Технопарк 33». Здесь ребята будут не только играть, но и постигать азы будущей профессии. Как сказала губернатор Светлана Орлова, детские технопарки - это инвестиции в будущее. В Гусь-Хрустальном уже в этом году 60 школьников и сто студентов колледжа пройдут бесплатное обучение.
Еще один кванториум для детей. На базе Гусевского стекольного колледжа открылся Технопарк 33. Здесь ребята будут не только играть, но и постигать азы будущей профессии. Как сказала губернатор Светлана Орлова
, "детские технопарки - это инвестиции в будущее". В Гусь-Хрустальном уже в этом году 60 школьников и сто студентов колледжа пройдут бесплатное обучение.
(г. Гусь-Хрустальный)
Новый детский технопарк открылся на базе Гусевского стекольного колледжа. По счету это третий технопарк, открытый во Владимирской области. С начала сентября Технопарк-33 уже начал обучать 40 детей. В планах на этот календарный год обучить основам робототехники еще 20 человек. На следующий год количество учеников хотят увеличить вдвое. Для студентов Стекольного колледжа создана отдельная программа, с помошью неё они также смогут практиковаться на новейшем оборудовании, а некоторых…
Николай Капустин, директор Гусевского стекольного колледжа: Мы сейчас даже в штат технопарка, у нас там есть руководитель и преподаватели, взяли двух ребят-студентов, которые очень увлечены этой компетенцией "Робототехникой". Они проявили себя, ездили на соревнования всевозможные и всероссийские, привозили оттуда дипломы. Мы их взяли туда техниками, и они будут работать и учиться, заканчивать колледж и с ребятами с молодыми работать, заниматься.
Егор с интересом собирает своего робота, который сможет работать с цветом. Молодой человек очень увлечён процессом и уже загорелся идеей связать своё будущее с робототехникой. Его роботы должны непеременно помогать людям.
Егор Забегалин, учащийся образовательного центра Технопарк – 33: "Я хочу робота создать размером с человека. Допустим, в аэропорте вот, человек подходит, не знает, куда ему идти. Подходит к роботу и задаёт ему вопрос, а робот помогает ему в этом и отводит куда надо".
Наталья Груздева, преподаватель робототехники образовательного центра Технопарк – 33: По этим основам робототехники они будут собирать продвинутые наборы "Лего" и писать программы непосредственно уже. По движению, но тут их творчество не ограниченно уже, как они захотят, так они и придумают. В основном это базовые программы по движению, по перемещению по линии окружности, но мы готовим по заданиям "Juniorskils".
На создание детского технопарка в Гусь-Хрустальном из областного бюджета выделено 13,5 млн рублей. Ещё более 500 тысяч нашли из внебюджетных денег. Помимо кабинета робототехники здесь есть электромонтажная мастерская, кабинет промышленного дизайна, специализированный центр компетенций по стандартам WorldSkills Промышленная автоматика.
Светлана Орлова
, губернатор Владимирской области: "Конечно, мы должны сделать более десятка, и не одного десятка, Кванториумов. Почему? Потому что мир меняется, дети должны выходить в производство инновационное. Мы должны двигать инновационную продукцию. Дети, приходя уже на практику, должны понимать, что такое станки с ЧПУ, почему компетенция, почему такая компетенция, почему лазерная технология – это прорыв, это будущее и почему президент России именно этому уделяет огромное внимание".
Алексей Соколов, глава города Гусь-Хрустальный: "Наши предприятия, в том числе Гусар, и наши стекольные предприятия, и остальные, они уже заранее формируют задачи на обучение конкретных специалистов. Вы видите, что такое Кванториум, – это все программируется, это всё масштабируется. Можно под конкретное предприятие, под конкретное оборудование готовить студентов. Студенты закончили колледж и сразу же перешли на работу в предприятие".
Можно сказать, что подобные технопарки создаются для того, чтобы молодёжь заинтересовалась работой на промышленных предприятиях и после обучения в подобном технопарке и колледже имела достаточный уровень знаний, чтобы сразу приступить к работе. Следующие технопарки планируют открыть в Коврове и Муроме.