С необычным противником довелось столкнуться команде пожарных в канадской провинции Британская Колумбия - палки в колеса им вставлял торнадо, прибравший к рукам рукав. Спасатели сняли на видео борьбу со стихией.

С необычным противником довелось столкнуться команде пожарных в канадской провинции Британская Колумбия — палки в колеса им вставлял торнадо, "прибравший к рукам" рукав. Спасатели сняли на видео борьбу со стихией.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от M. C. Schidlowsky (@mar.lowsky) 15 Сен 2018 в 1:32 PDTЭти кадры были сделаны примерно в 160 километрах к западу от города Принс-Джордж, в окрестностях Вандерхофа, но о дате съемки остается только догадываться. Пожарные прибыли в лес, дабы остановить распространение огня, но до "водных процедур" дело так и не дошло, поскольку налетевший торнадо подхватил растянутый по земле рукав и поднял его в небо.Вернуть инвентарь на место у спасателей получилось далеко не сразу — стихия словно издевалась над людьми, унося рукав все выше и выше. Когда похищенное снаряжение удалось вернуть на землю, торнадо, чья высота достигала 60 метров, обратился в огненный вихрь и устроил устрашающее шоу перед своими противниками. Впрочем, надолго его не хватило, и вскоре искрометный столб растаял.