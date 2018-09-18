Главный тренер футбольного клуба Барселона Эрнесто Вальверде поделился мнением от предстоящего старта команды в Лиге чемпионов. Первую встречу на групповом этапе турнира каталонцы проведут во вторник, 18 сентября, против голландского ПСВ.

Главный тренер футбольного клуба "Барселона" Эрнесто Вальверде поделился мнением от предстоящего старта команды в Лиге чемпионов. Первую встречу на групповом этапе турнира каталонцы проведут во вторник, 18 сентября, против голландского "ПСВ".Отметим, что вместе с ними в группе также будут выступать лондонский "Тоттенхэм" и миланский "Интер". Эти клубу свою очную встречу тоже проведут во вторник."Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, — заявил Вальверде, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Мечтаем об этом, как и все команды, выступающие здесь. Этот турнир отличается от чемпионата — он короткий, и здесь нет права на ошибку".Кроме того, главный тренер "Барселоны" высказал мнение о предстоящем сопернике. Он назвал "ПСВ" молодой командой, которая может побороться с каталонцами.