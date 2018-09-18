Немецкий наставник английского футбольного клуба Ливерпуль Юрген Клопп, чьи подопечные стартуют в новом сезоне Лиги чемпионов домашним матчем против французского Пари Сен-Жермен, поделился ожиданиями от этой принципиальной игры.

Немецкий наставник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп, чьи подопечные стартуют в новом сезоне Лиги чемпионов домашним матчем против французского "Пари Сен-Жермен", поделился ожиданиями от этой принципиальной игры."Мы прекрасно понимаем, какая у Парижа сильная команда, но собираемся играть на победу и взять верх, — цитирует Клоппа сайт УЕФА. – Тут больше особо нечего сказать. Мы играем на домашней арене "Энфилд", и это может быть серьезным преимуществом. Попробуем его использовать".По словам Клоппа, его соотечественник наставник "ПСЖ" Томас Тухель – превосходный тренер: "Думаю, в "ПСЖ" поступили умно, когда подписали с ним контракт. Когда в команде много индивидуально сильных игроков, нужен тренер, который смог бы научить их командной игре. Он в этом деле один из лучших".Говоря о своих отдельных игроках, тренер "красных" особо отметил Роберто Фирмино, заявив, что не знает, будет ли бразилец играть: "Естественно, мы с ним беседуем и следим за его состоянием. Но пока я не могу сказать, сможет ли он выйти на поле".