Главный тренер московского футбольного клуба Спартак Массимо Каррера отстранил защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова от тренировочного процесса с основной командой.

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера отстранил защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова от тренировочного процесса с основной командой.Почти наверняка футболисты не поедут с "красно-белыми" в Вену на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского "Рапида", сообщает Чемпионат.com. Встреча состоится 20 сентября.Скандал разгорелся после того, как известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров записал видео, на котором читает стихотворение с жесткой критикой в адрес Карреры. СМИ сообщили, что футболисты поставили лайки под этим обращением. Однако позже Глушаков написал пост, в котором опроверг эту информацию.Посмотреть эту публикацию в Instagram#fcsmПубликация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 17 Сен 2018 в 7:53 PDT