В среду, 19 сентября, московский футбольный клуб ЦСКА проведет первый матч группового этапа Лиги чемпионов. Соперником армейцев станет чешская команда Виктория из города Пльзень. Перед матчем мнением о сопернике поделился главный тренер чехов Павел Врба.

В среду, 19 сентября, московский футбольный клуб ЦСКА проведет первый матч группового этапа Лиги чемпионов. Соперником армейцев станет чешская команда "Виктория" из города Пльзень. Перед матчем мнением о сопернике поделился главный тренер чехов Павел Врба."Я видел ЦСКА в последних трех домашних матчах, — рассказал Врба, которого цитирует РИА Новости. — И, хотя у команды новый состав, игроки очень хорошие и опытные".Отметим, что ранее ЦСКА и "Виктория" уже встречались между собой на групповом этапе Лиги чемпионов в 2013 году. Тогда ЦСКА победил дома со счетом 3:2, но уступил в гостях – 1:2.Врба отметил, что нынешний ЦСКА – совсем другая команда. "У них другой тренер, другие игроки, другой игровой стиль", – добавил он.