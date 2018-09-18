Сделают ли тротуар на улице Стасова? Вот уже который год местные жители просят городские власти обустроить пешеходную зону вблизи проезжей части. Ходят по опасному участку пути учащиеся и родителями с малышами, рядом школа и два детских сада. К тому же за последние несколько лет здесь появились несколько новостроек. Вот только власть имущие упорно не слышат глас народа и продолжают игнорировать обращения граждан. Проблема обострилась в минувшие выходные. Коммунальщики перекопали улицу Чайковского, и все автомобилисты поехали через улицу Стасова. Куда деваться пешеходам?

Сделают ли тротуар на улице Стасова? Вот уже который год местные жители просят городские власти обустроить пешеходную зону вблизи проезжей части. Ходят по опасному участку пути учащиеся и родителями с малышами, рядом школа и два детских сада. К тому же за последние несколько лет здесь появились несколько новостроек. Вот только власть имущие упорно не слышат глас народа и продолжают игнорировать обращения граждан. Проблема обострилась в минувшие выходные. Коммунальщики перекопали улицу Чайковского, и все автомобилисты поехали через улицу Стасова. Куда деваться пешеходам?(ул. Стасова)Проезжая часть на улице Стасова в минувшие выходные напоминала центральную автомагистраль города. Машины едут одна за другой. Более того, ходил здесь и городской общественный транспорт. А всё потому, что перекопали улицу Чайковского. Вот автомобильная лавина и ринулась на узкую улицу Стасова, где даже тротуара нет. Жители ни первый год просят его сделать, а им в ответ - вам не только тротуар, даже бордюрный камень не положен. Пешеходы вынуждены ходить по краю проезжей части, но в минувшие выходные это было равносильно самоубийству.Артём Сыров, житель дома № 23: "Эти два дня люди просто не выходили на дорогу, потому что они боялись. Очень плотный трафик. Если бы это выпало на будни, то дети бы пачками просто попадали в ДТП".Новый асфальт на улице Стасова появился 2 года назад. Стоимость работ более двух с половиной миллионов рублей. Вот только безопасней дорога не стала. Об этом пешеходы говорили нам ещё прошлой осенью.Анна, местный житель (13 октября 2017 г.): "Беспокоимся, потому что два ребёнка всё-таки. Один в коляске, а другого могут нечаянно сбить. И даже машина заехать на коляску. Всё равно страх есть за безопасность своих детей".Ольга, местный житель (13 октября 2017 г.): "Машины если едут ещё и в обе стороны, то вообще негде проходить, а когда грязно? Мы идём и не знаем куда отпрыгнуть. Поскольку есть рынок, то к нему должен быть и тротуар для людей, правильно? Не, ну я вот не знаю, как здесь пройти, а школа? Здесь дети и в школу ходят также".Тогда в мэрии сообщили, тротуар не предусмотрен проектом. И если изменения будут, то не раньше 2018 года. До этого срока новое дорожное полотно именно без поребриков и тротуара на гарантии. И менять ничего нельзя.Артём Сыров, житель дома № 23: Сказали: "Проект сделан, проект сдан". Теперь ждите, мы ковырять заново не будем, даже если вы на колени упадёте, не будем, потому что есть гарантийные обязательства, жалуйтесь только на ямки на дорогах в рамках гарантийных обязательств, но через 2 года вы можете поднимать этот вопрос, мы подумаем. 2 года прошло, 18-й год и чего? И нам куда биться?На карте отчётливо видно, что социальных объектов вблизи улицы Стасова не мало. Вот два детских сада, которые находятся с южной и северной стороны. Рядом школа. А здесь выросли несколько новостроек. Тем не менее, тротуар вдоль проезжей части на улице Стасова у власть имущих по-прежнему не в приоритете. Пока всё одни слова.Александр Карпилович, начальник Городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Есть целый набор критериев, начиная от того, что мы обсуждаем с депутатами. Каждый в своём округе знает ситуацию и предлагает при формировании этого адресного перечня свои адреса и доказывает их, потому что адресов много, а денег сколько есть".Николай Голенкевич, депутат горсовета: "Дело очень нужное, и улица Стасова, и проезд Стасова, там надо делать тротуар. И фотографии сделали, и письма писали". - "Как сказал Карпилович, что депутаты должны доказывать, что именно их участок нуждается в ремонте, потому что, понятно, что денег на всех не хватит". - "Мне сложно понять, как ещё доказывать. Я буду стараться в этом году, буду добиваться, чтобы включили в план мероприятий".Чтобы чиновники зашевелились и деньги на тротуар нашли, должна случиться трагедия, предполагают местные жители. Лет десять назад на улице Разина насмерть сбили школьника. И тут же на месте трагедии установили "лежачих полицейских". На Стасова пока никто из пешеходов не погиб.