В ООН извинились за ошибку своего официального переводчика, который неверно перевел слова постпреда США об убийстве брата Ким Чен Ына. Никки Хейли лишь отметила, что Россия поддержала санкции против Пхеньяна. Но переводчик почему-то добавил от себя, что Москва якобы помогала спецслужбам КНДР в организации этого убийства.

В ООН извинились за ошибку своего официального переводчика, который неверно перевел слова постпреда США об убийстве брата Ким Чен Ына. Никки Хейли лишь отметила, что Россия поддержала санкции против Пхеньяна. Но переводчик почему-то добавил от себя, что Москва якобы помогала спецслужбам КНДР в организации этого убийства.Но в адрес Москвы обвинения все-таки прозвучали, отмечает телеканал "Россия 24". По другому поводу. Якобы, потому что постоянно нарушает санкции против КНДР — незаконно поставляя нефть.