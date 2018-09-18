Фигуристка Медведева завоевала серебро на Олимпиаде в Пхенчхане только благодаря Загитовой. Алина тащила Женю, уверена бывший наставник спортсменки Этери Тутберидзе.

Фигуристка Медведева завоевала серебро на Олимпиаде вПхенчхане только благодаря Загитовой. Алина "тащила" Женю, уверенабывший наставник спортсменки Этери Тутберидзе.Обмен заочными упреками между Евгенией Медведевой и еебывшим тренером Этери Тутберидзе не прекращается. Наставник и спортсменкаобщаются лишь через прессу – по словам тренера, Женя перестала отвечать на еезвонки еще в мае. И даже об уходе Медведевой к канадцу Брайану ОрсеруТутберидзе узнала из новостей."Конечно, обидно. Уходят от всех, это нормально. Дляменя ненормально, как человек уходит. Найди в себе силы, это страшно, наверное,правда, но надо – для себя самого, не для меня. Я вообще считаю, что благодаряАлине Женя так хорошо откаталась на Олимпиаде, потому что она ее тащила",– рассказала известный тренер в эфире НТВНа Олимпиаде в Пхенчхане подопечные Тутберидзе заняли двапервых места в одиночной программе. Загитова завоевала золотую медаль, аМедведева – серебро. Россиянки также стали вторыми в составе российской сборнойв командных соревнованиях.Болельщики Медведевой были огорчены. Они считали, что Медведевапоказала максимум. Однако Загитова обошла ее с минимальным преимуществом в 1,3балла. По словам Этери Тутберидзе, выйдя с олимпийского льда, Медведева нескрывала разочарования. "Женя бросила детскую фразу: "Неужели вы немогли подержать Алину еще год в юниорах?" Я сказала: "Женя, ты что, увсех должны быть равные шансы", – рассказала тренер.Этери до сих пор обижена на Женю, которой отдала столько летсвоей карьеры и жизни. На контрольных прокатах, состоявшихся в начале сентября,Тутберидзе даже не стала смотреть выступление бывшей ученицы.