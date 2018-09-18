Фигуристка Медведева завоевала серебро на Олимпиаде в
Пхенчхане только благодаря Загитовой. Алина тащила Женю, уверена
бывший наставник спортсменки Этери Тутберидзе.
Фигуристка Медведева завоевала серебро на Олимпиаде в
Пхенчхане только благодаря Загитовой. Алина "тащила" Женю, уверена
бывший наставник спортсменки Этери Тутберидзе.
Обмен заочными упреками между Евгенией Медведевой и ее
бывшим тренером Этери Тутберидзе не прекращается. Наставник и спортсменка
общаются лишь через прессу – по словам тренера, Женя перестала отвечать на ее
звонки еще в мае. И даже об уходе Медведевой к канадцу Брайану Орсеру
Тутберидзе узнала из новостей.
"Конечно, обидно. Уходят от всех, это нормально. Для
меня ненормально, как человек уходит. Найди в себе силы, это страшно, наверное,
правда, но надо – для себя самого, не для меня. Я вообще считаю, что благодаря
Алине Женя так хорошо откаталась на Олимпиаде, потому что она ее тащила",
– рассказала известный тренер в эфире НТВ
На Олимпиаде в Пхенчхане подопечные Тутберидзе заняли два
первых места в одиночной программе. Загитова завоевала золотую медаль, а
Медведева – серебро. Россиянки также стали вторыми в составе российской сборной
в командных соревнованиях.
Болельщики Медведевой были огорчены. Они считали, что Медведева
показала максимум. Однако Загитова обошла ее с минимальным преимуществом в 1,3
балла. По словам Этери Тутберидзе, выйдя с олимпийского льда, Медведева не
скрывала разочарования. "Женя бросила детскую фразу: "Неужели вы не
могли подержать Алину еще год в юниорах?" Я сказала: "Женя, ты что, у
всех должны быть равные шансы", – рассказала тренер.
Этери до сих пор обижена на Женю, которой отдала столько лет
своей карьеры и жизни. На контрольных прокатах, состоявшихся в начале сентября,
Тутберидзе даже не стала смотреть выступление бывшей ученицы.