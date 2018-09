Компания Twitter даст пользователям возможность вернуться к старому порядку отображения твитов — от самых новых к старым. После обновления, запланированного на ближайшие недели, пользователи смогут сами определять способ выстраивания ленты, переключаясь между настройками Сначала показать лучшие твиты или В хронологическом порядке.

Компания Twitter даст пользователям возможность вернуться к старому порядку отображения твитов — от самых новых к старым. После обновления, запланированного на ближайшие недели, пользователи смогут сами определять способ выстраивания ленты, переключаясь между настройками "Сначала показать лучшие твиты" или "В хронологическом порядке".Возможность отключить алгоритмы, отвечающие за показ субъективно "лучших" записей, доступна уже сейчас. Для этого нужно зайти в раздел с настройками и снять галку напротив пункта "Сначала показать лучшие твиты". Ранее пользователям, отключившим эту опцию, по-прежнему показывались рекомендуемые записи.2/ We’ve learned that when showing the best Tweets first, people find Twitter more relevant and useful. However, we've heard feedback from people who at times prefer to see the most recent Tweets.— Twitter Support (@TwitterSupport) 17 сентября 2018 г.Twitter избавилась от хронологической ленты в 2016 году. Вместо неё пользователю, не заходившему на сервис некоторое время, начали показываться самые "важные" (с точки зрения алгоритмов) твиты. Сообщения, появившиеся в его отсутствие, начали отображаться в самом верху ленты в обратном хронологическом порядке. Вперемежку с ними показывались новые записи, а также те, которыми поделились или лайкнули аккаунты, на которых подписан пользователь.∎Twitter позволил делать записи вдвое длиннее. Зачем? читайте такжеНекоторые пользователи находят алгоритмическую ленту "более релевантной и полезной", однако есть часть людей, признали в компании, которые предпочитают сначала читать только самые новые твиты. После обновления, если алгоритмы выключены, Twitter перестанет показывать блок "На случай, если вы пропустили" и подборки твитов от блогеров, на которые пользователь не подписан.