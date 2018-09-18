Прославленный фигурист Алексей Ягудин в Судьбе человека вспоминает о том, как врачи не находили у него проблем со здоровьем, тренер Тарасова называла трусом, а он выходил на лед с сильнейшей болью - и побеждал. Лишь позже выяснилось: с его дефектом нельзя было не только кататься, но даже ходить.

Выступления фигуриста Алексея Ягудина "Зима" и "Человек в железной маске" признаны лучшими за всю историю одиночного мужского фигурного катания. Он стал четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию, а потом завоевал олимпийское золото в Солт-Лейк-Сити.Однако никто не верил, когда фигурист говорил о сильной боли, с которой выступал.Даже его тренер Татьяна Тарасова, которой Ягудин абсолютно доверяет и называет "Великой Китайской стеной", обвиняла его в трусости и намерении в случае неудачи свалить ее на "мифическую боль" в ноге.Долгое время не находили проблем со здоровьем и врачи. И только позже, когда Ягудина обследовали на МРТ, врачи признали: с такой травмой невозможно не только кататься, но даже ходить. Правда, когда это выяснилось, сустав был уже почти полностью разрушен.Однако фигурист не просто выступал, а одерживал победу за победой.Немало побед Ягудин и на любовном фронте. В 1999 году он собирался жениться на знаменитой фигуристке Елене Бережной, и даже вместе с Татьяной Тарасовой купил для нее кольцо. Но свадьба не состоялась.Были у спортсмена романы и с другими известными красавицами: с Ляйсан Утяшевой, японской фигуристкой Киоко Ино, певицей Александрой Савельевой.До ЗАГСа с ними он тоже не дошел. Возможно, потому что еще с 13 лет в его сердце запала Татьяна Тотьмянина.Однако встречаться они стали только когда оба завершили спортивную карьеру.Ягудин говорит, что об их жизни можно снять драму со счастливым концом. Сейчас они – родители двух очаровательных дочек, и останавливаться на этом не собираются."Никакая олимпийская медаль с рекордным количеством шестерок не заменит тех опасений, тех радостей, которые приносят мне мои дети", — признается фигурист.Почему не состоялась свадьба с Еленой Брежной, а Татьяна Тотьмянина не сразу поверила в любовь Алексея? Как он смог ее вернуть после того, как "сделал крюк" в отношениях с певицей Александрой Савельевой?Как вспоминает спортивное соперничество с Евгением Плющенко и своих первых тренеров — Александра Майорова и Алексея Мишина? Жалеет ли, что практически не знает своего отца, и правда ли, что однажды прыгнул прямо на руки к Татьяне Тарасовой?В очередном выпуске программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" с откровенным рассказом о своей жизни – прославленный фигурист Алексей Ягудин.