Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан придумал коварный план. Он считает, что создание страной военно-морской базы на Азовском море заставит Россию пойти на уступки и отдать полуостров.

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан придумал коварный план. Он считает, что создание страной военно-морской базы на Азовском морезаставит Россию "пойти на уступки" и отдать полуостров.Военный полагает, что украинскаяинфраструктура станет серьезной проблемой для России и вынудит ее "сестьза стол переговоров". По словам Богдана, помимо создание военно-морскойбазы помимо крымского вопроса сможет также повлиять на выполнение Минскихдоговоренностей и решение других проблем.Также генерал уверен впомощи Запада, сообщает "Обозреватель". В обоснование своих слов он сослался на"договоренности с американской стороной".Ранее Киев заявил о планах по созданию на побережьеАзовского моря базы военно-морских сил, перебросив туда два бронированныхкатера. Также Украина собирается разместить на побережье ракетное оружие. Но иэто еще не все: Незалежная хочет увеличить военное присутствиев Приазовье.Напомним, ситуация в Азовском море стала осложнятьсяс начала года. Так, в марте Украина задержала российский траулер "Норд",капитана которого обвинила в незаконном посещении Крыма и намерениипричинить вред госинтересам. Позже был задержан танкер "МеханикПогодин".Россия расценивает действия Украиныкак "морской терроризм". Наша страна в ответ усилила пограничныедосмотры в своей части Азовского моря.