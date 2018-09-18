Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан придумал коварный план. Он считает, что создание страной военно-морской базы на Азовском море
заставит Россию пойти на уступки и отдать полуостров.
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан придумал коварный план. Он считает, что создание страной военно-морской базы на Азовском море
заставит Россию "пойти на уступки" и отдать полуостров.
Военный полагает, что украинская
инфраструктура станет серьезной проблемой для России и вынудит ее "сесть
за стол переговоров". По словам Богдана, помимо создание военно-морской
базы помимо крымского вопроса сможет также повлиять на выполнение Минских
договоренностей и решение других проблем.
Также генерал уверен в
помощи Запада, сообщает "Обозреватель". В обоснование своих слов он сослался на
"договоренности с американской стороной".
Ранее Киев заявил о планах по созданию на побережье
Азовского моря базы военно-морских сил, перебросив туда два бронированных
катера. Также Украина собирается разместить на побережье ракетное оружие. Но и
это еще не все: Незалежная хочет увеличить военное присутствие
в Приазовье.
Напомним, ситуация в Азовском море стала осложняться
с начала года. Так, в марте Украина задержала российский траулер "Норд",
капитана которого обвинила в незаконном посещении Крыма и намерении
причинить вред госинтересам. Позже был задержан танкер "Механик
Погодин".
Россия расценивает действия Украины
как "морской терроризм". Наша страна в ответ усилила пограничные
досмотры в своей части Азовского моря.